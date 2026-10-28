Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển và quản lý nhà ở

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 28/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án luật.

Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Góp ý vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị hoàn thiện các quy định theo hướng quản lý chặt chẽ nguồn lực phát triển nhà ở, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà ở.

Làm rõ cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ nhà ở

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tán thành việc tạo nguồn lực phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời đề nghị cần phải làm rõ quan hệ giữa nguồn vốn của Quỹ và ngân sách nhà nước; quy định rõ nguyên tắc quản lý, sử dụng vốn, công khai, giám sát và phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi của Quỹ với ngân sách nhà nước; bảo đảm phân cấp nguồn thu giữa Trung ương và địa phương.

Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Đại biểu cũng tán thành phương án cho phép chủ đầu tư nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội thông qua quỹ đất trong dự án, đất ngoài dự án, hoặc nộp tiền tương đương. Tuy nhiên, cần bổ sung trách nhiệm đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với quỹ đất thực hiện nghĩa vụ hoặc nộp khoản tiền tương đương chi phí đầu tư hạ tầng, bảo đảm tính đồng bộ và khả năng đưa quỹ đất vào sử dụng.

Ưu tiên đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà ở

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà ở, đại biểu Lương Thị Hoa đề nghị bổ sung một số quy định cụ thể về chính sách phát triển các loại hình nhà ở cho thuê bằng vốn nhà nước, nhà ở công vụ.

Với nhà ở cho thuê bằng vốn nhà nước, đại biểu đề nghị sửa quy định tại Điều 31 theo hướng ưu tiên giải quyết trước cho người có khó khăn về nhà ở; các đối tượng có nhu cầu thuê nhà ở khác chỉ được xem xét khi còn nguồn cung. Theo đại biểu, trong điều kiện nguồn lực nhà nước có hạn, thứ tự thụ hưởng cần thể hiện rõ mục tiêu an sinh xã hội.

Về nhà ở công vụ, đại biểu đề nghị bổ sung tại khoản 1 Điều 50 nhóm đối tượng là giáo viên, bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, bao gồm cả trường hợp được bố trí, tuyển dụng hoặc điều động trong cùng địa phương. Quy định cần bao quát đúng những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn khó khăn, tránh bỏ sót đối tượng chỉ vì khác hình thức bố trí công tác.

Cùng với đó, đại biểu Lương Thị Hoa đề nghị hoàn thiện Điều 104 về bàn giao, cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì chung cư theo hướng quy định rõ thẩm quyền, thời hạn và cơ chế cưỡng chế bàn giao; bảo đảm khoản kinh phí này được quản lý riêng, không sử dụng để thanh toán nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Đối với hoạt động cho thuê căn hộ để ở hoặc lưu trú ngắn hạn, cần bổ sung các điều kiện, phạm vi hoạt động và trách nhiệm của chủ căn hộ, đơn vị quản lý vận hành, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và không ảnh hưởng đến môi trường sống ổn định của cộng đồng dân cư.

Trong chương trình làm việc ngày 28/10, Quốc hội cũng thảo luận, cho ý kiến vào các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cẩm Tú