Tạo chuyển biến thực chất trong công tác kiểm tra, hoạt động dân cử và phát triển du lịch

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; phát triển du lịch theo chiều sâu, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ... là những nội dung trọng tâm được xem xét, cho ý kiến tại ngày làm việc thứ hai Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 51, diễn ra sáng 18/11. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 51.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương và lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trình bày Đề án.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035".

Qua nghiên cứu, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất chủ trương thông qua Đề án; đồng thời tập trung cho ý kiến đối với nội dung về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về tài chính, đất đai, đầu tư, xây dựng, công nghệ; bảo đảm tính kế thừa, luân chuyển, rèn luyện thực tiễn và chất lượng cán bộ kiểm tra ở cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thông qua Đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, liêm chính, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”.

Giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện Đề án, dự thảo Kết luận và phụ lục nhiệm vụ để ban hành, tổ chức thực hiện; tập trung chuẩn hóa vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu; đổi mới đánh giá, bố trí, sử dụng, sàng lọc cán bộ trên cơ sở sản phẩm và hiệu quả công việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực giám sát thường xuyên, phát hiện sớm và phòng ngừa vi phạm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu kiện toàn tổ chức, biên chế, cơ cấu đội ngũ, công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ; các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thuộc phạm vi quản lý. hằng năm đánh giá kết quả thực hiện Đề án, kịp thời điều chỉnh những chỉ tiêu, giải pháp chưa phù hợp, bảo đảm chuyển biến thực chất về chất lượng đội ngũ và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải trình bày đề án về nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương để Đảng ủy HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2026-2031” theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đề án phải tập trung nâng cao chất lượng thực chất trong hoạt động của cơ quan dân cử; lấy kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, chất lượng các quyết nghị, hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri và hoạt động của đại biểu HĐND làm thước đo.

Đồng thời, làm rõ cơ chế phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ HĐND cấp xã trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc bố trí nguồn lực phải tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng tối đa hạ tầng và nền tảng số dùng chung của tỉnh, tránh đầu tư trùng lặp, phát sinh thủ tục không cần thiết.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến đối với Đề án phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thiện, ban hành Đề án theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 21,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,6 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch khoảng 94.200 tỷ đồng. Định hướng đến năm 2035 đón trên 27 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 170.000 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, thống nhất hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng; xác định rõ vị trí, vai trò của du lịch trong chiến lược phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt, phải đánh giá sát tính khả thi của tổng nhu cầu vốn dự kiến, phân loại rõ các dự án đã có nhà đầu tư, đang triển khai với những dự án mới ở mức định hướng kêu gọi đầu tư, không coi nguồn vốn xã hội hóa dự kiến là nguồn lực đã được xác định.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Quá trình tổ chức thực hiện cần có trọng tâm, trọng điểm, chuyển mạnh từ phát triển theo bề rộng sang chiều sâu, chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, bốn mùa; mở rộng thị trường khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú, nâng mức chi tiêu của du khách; đồng thời gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị điểm đến.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án khai quật khảo cổ học bổ sung Nội thành thành Nhà Hồ tại xã Tây Đô và một số nội dung quan trọng khác.

Minh Hiếu