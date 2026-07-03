Đặc quyền đặt trước OPPO Reno16 F tại CellphoneS: Nhận ưu đãi mua kèm phụ kiện độc lạ OPPO Bubble

OPPO Reno16 F đang thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế mới, camera nâng cấp và nhiều tính năng AI thông minh. Bên cạnh đó, chương trình đặt trước tại CellphoneS còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp người dùng sở hữu sớm sản phẩm với chi phí tối ưu.

OPPO Bubble có gì mà lại khiến người dùng không nên bỏ lỡ?

Bên cạnh OPPO Reno 16F 5G thì phụ kiện OPPO Bubble cũng thu hút nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, người dùng đặt trước điện thoại sẽ được hưởng ưu đãi hấp dẫn khi mua kèm phụ kiện này.

OPPO Bubble biến điện thoại thành màn hình hiển thị phụ tiện lợi

OPPO Bubble không chỉ đóng vai trò là một màn hình phụ mà còn mang đến khả năng cá nhân hóa thiết bị theo phong cách riêng của mỗi người dùng. Phụ kiện này hỗ trợ hiển thị đa dạng nội dung như ảnh tĩnh, Live Photo hoặc video ngay trên màn hình mini, tạo điểm nhấn độc đáo cho mặt lưng điện thoại.

Phụ kiện đi kèm hiện đại và tiện ích.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể tùy chỉnh nội dung hiển thị theo sở thích để tăng tính cá nhân hóa trong quá trình sử dụng. Với thiết kế nhỏ gọn, OPPO Bubble vừa có thể gắn trên điện thoại, vừa sử dụng như một chiếc charm, tạo nên tổng thể trẻ trung khi kết hợp cùng OPPO Reno16 F.

Tối ưu trải nghiệm chụp ảnh và sáng tạo nội dung

Không chỉ tạo điểm nhấn về thiết kế, OPPO Bubble còn giúp người dùng khai thác hiệu quả hơn hệ thống camera sau trên điện thoại. Nhờ màn hình phụ tích hợp, người dùng có thể xem trước khung hình khi selfie hoặc quay video bằng camera sau, từ đó dễ dàng căn chỉnh bố cục.

OPPO Bubble còn đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích sáng tạo nội dung khi hỗ trợ quá trình ghi hình linh hoạt hơn trong nhiều tình huống. Đây cũng là điểm khác biệt giúp điện thoại OPPO không chỉ là một chiếc smartphone phục vụ liên lạc và giải trí, mà còn là công cụ hỗ trợ sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đặt trước OPPO Reno16 F tại CellphoneS có những ưu đãi gì?

Khi đặt trước điện thoại tại CellphoneS, bạn sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều đặc quyền hấp dẫn trong thời gian mở bán. Dưới đây là những ưu đãi nổi bật mà bạn có thể nhận được khi tham gia chương trình:

Ưu đãi mua kèm phụ kiện OPPO Bubble: Khi đặt trước, người dùng sẽ có cơ hội mua phụ kiện OPPO Bubble với mức giá ưu đãi.

Bộ quà tặng và quyền lợi lên đến 10 triệu đồng: Chương trình đặt trước còn đi kèm gói Premium Service+ cùng nhiều ưu đãi mở bán hấp dẫn.

Ưu đãi khủng khi đặt trước điện thoại.

Thu cũ đổi mới: Người dùng có thể tận dụng chương trình thu cũ đổi mới với ưu đãi hỗ trợ lên đến 5 triệu đồng khi lên đời OPPO Reno16 F.

Hỗ trợ trả góp linh hoạt: Khi đặt trước điện thoại tại hệ thống cửa hàng, người mua có thể trả góp 0% lên đến 14 tháng.

Ưu tiên nhận máy sớm: Tham gia đặt trước giúp bạn trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu mẫu điện thoại này ngay khi sản phẩm chính thức mở bán.

Cập nhật mức giá hiện tại của OPPO Reno16 F

Sau khi được giới thiệu trên thị trường quốc tế, mẫu smartphone này cũng đã được xác nhận sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam. Hiện OPPO vẫn chưa công bố mức giá chính thức, tuy nhiên một số hệ thống bán lẻ đã cập nhật khoảng giá dự kiến để người dùng có thể tham khảo trước.

Dòng điện thoại dự kiến sẽ có mức giá dao động từ 15 triệu đến 20 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản bộ nhớ. Trong đó, phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM dự kiến nằm trong khoảng 15 - 17 triệu đồng, còn phiên bản 12GB RAM + 256GB ROM có từ 18 - 20 triệu đồng.