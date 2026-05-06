Đa dạng hình thức tuyên truyền tạo chuyển biến thực chất về an toàn điện trong cộng đồng

Để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ khách hàng, Điện lực Nông Cống - Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm gắn với thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Với cách tiếp cận linh hoạt từ trường học đến cộng đồng dân cư, đơn vị từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của khách hàng, góp phần giảm rủi ro sự cố, tối ưu vận hành hệ thống và hiện đại hóa công tác kinh doanh điện năng.

Nhân viên Điện lực Nông Cống trao tặng truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” với nhiều kiến thức bổ ích về an toàn điện cho học sinh.

Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây mất an toàn điện và sự cố lưới điện xuất phát từ yếu tố chủ quan của người sử dụng. Nhận diện rõ điều này, trong những năm qua, Điện lực Nông Cống đã lựa chọn cách tiếp cận từ sớm, từ xa thông qua các hình thức phù hợp với thực tiễn, trong đó tuyên truyền tại trường học là một giải pháp hiệu quả. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Trường THCS Thăng Long và Trường THCS Minh Thọ tổ chức giới thiệu và trao tặng sách tranh “Bí mật Quả cầu tím” cho các học sinh trong trường.

Hoạt động này không chỉ đơn thuần mang tính truyền thông mà còn góp phần định hình hành vi. Với hình ảnh sinh động, nội dung gần gũi, các em học sinh dễ dàng tiếp cận kiến thức về sử dụng điện an toàn, nhận diện nguy cơ tai nạn điện, đồng thời hình thành ý thức tiết kiệm điện ngay từ nhỏ. Qua đó, thông điệp được lan tỏa đến từng gia đình thông qua chính các em học sinh.

Song song với công tác tuyên truyền trong trường học, tại các khu dân cư, đặc biệt ở khu vực nông thôn, đơn vị duy trì các hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua hệ thống loa phát thanh lưu động kết hợp hướng dẫn tại chỗ. Nội dung không dừng lại ở khuyến cáo chung mà tập trung vào các tình huống cụ thể trong sinh hoạt và sản xuất như: sử dụng thiết bị điện không bảo đảm, câu móc điện tùy tiện hoặc vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Cách truyền đạt sát thực tế, đúng và trúng đã góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận thông tin, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và sự cố về điện.

Điện lực Nông Cống lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại trụ sở làm việc.

Cùng với đảm bảo an toàn điện, tuyên truyền tiết kiệm điện được Điện lực Nông Cống xác định là giải pháp mang tính chiến lược trong bối cảnh phụ tải ngày càng gia tăng, nhất là vào mùa nắng nóng. Thay vì dừng ở các khẩu hiệu, đơn vị tập trung hướng dẫn những giải pháp cụ thể, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm khách hàng. Từ việc khuyến khích sử dụng thiết bị hiệu suất cao, điều chỉnh thói quen dùng điện trong giờ cao điểm đến việc tắt các thiết bị không cần thiết, tất cả nội dung tuyên truyền đều hướng tới mục tiêu thay đổi hành vi tiêu dùng điện một cách thực chất. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà (MTMN), các văn bản chỉ đạo của Công ty, đơn vị tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương và khuyến khích cán bộ, công nhân viên gương mẫu phát triển điện MTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ đến việc lan tỏa rộng rãi tới toàn cộng đồng...Lũy kế đến hiện tại, trên địa bàn phát triển mới được được 22 khách hàng lắp đặt điện MTMN với tổng công suất 389 kWp, đơn vị có 03 cán bộ, công nhân viên đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng với tổng công suất 19 kWp, Điện lực đang tích cực phối hợp với các phòng ban Công ty để ra thỏa thuận đấu nối với Công ty TNHH INOFLOW, có hệ thống điện MTMN với tổng công suất 1200 kWp và Công ty TNHH may xuất nhập khẩu Vạn Lợi là 1350kWp...

Ở góc độ hệ thống, tiết kiệm điện không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí mà còn góp phần giảm áp lực đầu tư nguồn và lưới điện, hạn chế quá tải cục bộ, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành. Đây là giải pháp chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của ngành điện.

Một điểm nhấn trong quá trình triển khai tại Điện lực Nông Cống là việc gắn công tác tuyên truyền an toàn điện với thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Mặc dù hạ tầng thanh toán điện tử đã được mở rộng, song tại khu vực nông thôn, thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến, kèm theo tâm lý e ngại công nghệ và lo lắng về an toàn tài khoản. Bên cạnh đó, một số khách hàng đã đăng ký nhưng chưa duy trì số dư tài khoản ổn định, dẫn đến việc thanh toán không thành công.

Nhân viên Điện lực Nông Cống tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm gắn với thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến khách hàng.

Trước thực trạng này, Điện lực Nông Cống đã triển khai các giải pháp mang tính hỗ trợ trực tiếp, trong đó nhân viên đến từng hộ dân để tư vấn, hướng dẫn đăng ký và sử dụng dịch vụ. Việc phối hợp với các ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán được đẩy mạnh nhằm đa dạng hóa kênh thanh toán, đồng thời đơn giản hóa thủ tục. Công tác truyền thông cũng được thực hiện theo hướng minh bạch, giải thích rõ cơ chế trích nợ, thời điểm thanh toán và cách kiểm soát giao dịch, từ đó tạo niềm tin cho khách hàng.

Những chuyển biến bước đầu đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi số lượng khách hàng tiếp cận các hình thức thanh toán điện tử ngày càng tăng. Đối với người dân, thanh toán không dùng tiền mặt giúp hạn chế tình trạng quên thanh toán, tránh phát sinh chi phí không cần thiết và nâng cao tính chủ động trong quản lý chi tiêu. Về phía đơn vị điện lực, đây là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực nhân lực trong công tác thu tiền điện, hạn chế rủi ro quản lý dòng tiền và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh điện năng. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% số khách hàng sử dụng trên địa bàn thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Nhân viên Điện lực Nông Cống hướng dẫn khách hàng đăng ký trích nợ tự động và sử dụng ứng dụng CSKH EVN trên điện thoại thông minh.

Việc triển khai đồng bộ các nội dung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ mang lại hiệu quả riêng lẻ mà còn tạo ra tác động tổng thể đến hoạt động sản xuất – kinh doanh điện năng. An toàn điện góp phần giảm sự cố, tiết kiệm điện giúp tối ưu vận hành hệ thống, trong khi thanh toán điện tử nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản trị. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu hình thành thói quen sử dụng điện văn minh, hiện đại trong cộng đồng.

Với cách tiếp cận đồng bộ, lấy khách hàng làm trung tâm, Điện lực Nông Cống không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà đang từng bước tạo chuyển biến thực chất trong hành vi sử dụng điện theo hướng an toàn, tiết kiệm và hiện đại. Thực tiễn cho thấy, khi ba trụ cột “an toàn – tiết kiệm – số hóa” được triển khai gắn kết, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ điện mà còn trực tiếp hỗ trợ ngành điện tối ưu vận hành, giảm chi phí và tăng cường tính minh bạch trong quản trị. Đây là hướng đi cần tiếp tục được duy trì, hoàn thiện và nhân rộng, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Mai Loan (CTV NL)