Xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có Thông báo về việc xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, thời gian qua Công an Thanh Hoá đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp, quyết liệt tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và chi viện cho các đơn vị khác. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án hình sự để tiến hành điều tra đối với các cá nhân có liên quan về Tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 của Bộ Luật hình sự. Việc khởi tố, điều tra nói trên đã có tác dụng trong giáo dục, phòng ngừa chung, góp phần tích cực cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm của công dân trong công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo về việc xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có các hành vi vi phạm sau đây:

1. Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh COVID-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác” và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định tại Điều 240 Bộ Luật hình sự:

a) Trốn khỏi nơi cách ly;

b) Không tuân thủ quy định về cách ly;

c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Người phạm tội này bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Người chưa bị xác định mắc bệnh COVID-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị truy tố về Tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người ” theo quy định tại Điều 295 Bộ Luật hình sự:

a) Trốn khỏi nơi cách ly, khu vực bị phong tỏa;

b) Không tuân thủ quy định về cách ly;

c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Người phạm tội này tùy theo tính chất, mức độ có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm; phạt tù từ 01 năm đến 05 năm; 03 năm đến 07 năm; 07 năm đến 12 năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị mọi công dân nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật. Vì sự an toàn của mọi người, mọi nhà, vì bình yên cuộc sống.

