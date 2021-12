Từ 00 giờ ngày 14-12-2021, TP Thanh Hóa thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao hơn

Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá vừa ban hành công văn gửi Chủ tịch UBND phường, xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thực hiện ý kiến Kết luận số 534-TB/VPTU ngày 13-12-2021 của Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa tại hội nghị bàn các biện pháp để tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Để bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngăn chăṇ sự lây lan nhanh của dịch bệnh trong dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã, các trường học, cơ sở giáo dục khẩn trương áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố như sau:

1. Về việc tổ chức lễ cưới:

- Đối với lễ cưới tổ chức tại nhà: thời gian tổ chức không quá 2 ngày, trong 1 ngày chỉ được mời tối đa không quá 3 lượt khách vào các khung giờ cố định theo giấy mời, mỗi lượt khách không quá 30 người tại cùng một thời điểm và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Đối với lễ cưới tổ chức tại Trung tâm sự kiện, khách sạn, nhà hàng: tối đa không quá 100 người/lễ cưới; đồng thời phải báo cáo trước với UBND phường, xã (nơi tổ chức sự kiện) địa phương ít nhất trước 1 ngày. UBND phường, xã có trách nhiệm phân công bộ phận chức năng theo dõi, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Về tổ chức lễ tang: Tối đa không quá 20 người tại cùng một thời điểm; hạn chế đoàn viếng, mỗi đoàn viếng không quá 3 người. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND, ngày 18-8-2021 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Đối với các sự kiện khác: Tổ chức sinh nhật, gặp mặt, đám giỗ, bốc mộ,... tối đa không quá 20 người tại cùng một thời điểm và chỉ được phép tổ chức 1 lần/sự kiện. Người tổ chức sự kiện phải báo cáo với Tổ phòng, chống dịch COVID-19 khu dân cư để giám sát theo quy định.

4. Đối với các hoạt động thể dục, thể thao:

- Các giải thể dục, thể thao theo kế hoạch của Thành phố, trước khi tổ chức thi đấu phải báo cáo cụ thể với Chủ tịch UBND thành phố về tình hình đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của Ban tổ chức, vận động viên. Đối với các giải thể dục, thể thao không thuộc thẩm quyền của thành phố, nhưng diễn ra trên địa bàn thì Chủ tịch UBND phường, xã phải báo cáo thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

- Phòng tập Gym, yoga, Aerobic, khiêu vũ thể thao, Zumba... bố trí không quá 50% công suất, các thiết bị phải đặt khoảng cách tối thiểu 2m.

- Các hoạt động thể thao: bóng đá không quá 25 người; bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông không quá 20 người và không có cổ động viên.

- Dừng hoạt động các quán Bi-a.

5. Đối với các nhà hàng, quán ăn:

- Thời gian đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không quá 22 giờ hàng ngày.

- Ban Chỉ đạo phường, xã chủ động khảo sát, đánh giá từng cơ sở dịch vụ ăn, uống trên địa bàn, trên cơ sở đó quyết định công suất hoạt động theo hướng: các nhà hàng, quán ăn giảm quy mô không, quá 50% công suất/cơ sở;

- Các Trung tâm sự kiện, khách sạn không quá 200 người/lượt tại cùng một thời điểm, trong 1 ngày tổ chức không quá 3 lượt. Thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng dịch vụ và các biện pháp về phòng, chống dịch theo quy định.

6. Đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Thực hiện theo các quy định đã ban hành. Riêng tổ chức lễ Noel 2021 không quá 100 người tham gia, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và phải được test nhanh tầm soát SARS-CoV-2 trước khi tham gia sự kiện (do trạm y tế các phường, xã thực hiện).

7. Đối với công tác giáo dục và đào tạo:

- Các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố tổ chức học chính khóa và thực hiện giải lao cho học sinh tại lớp học. Ban giám hiệu các nhà trường chủ động rà soát, bổ sung cơ sở vật chất để đảm bảo việc giải lao cho học sinh an toàn. - Các trường có tổ chức ăn bán trú chỉ ăn tại lớp, không tổ chức ăn tại nhà ăn tập trung, không tổ chức các lớp ăn chung phòng.

- Đối với các khối lớp 9, 12 được phép tổ chức dạy thêm, học thêm tại trường nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các khối lớp còn lại không tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Đối với các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học: Tại Trung tâm tối đa không quá 30 người/buổi, một ngày không quá 2 buổi; người học trực tiếp phải đủ 18 tuổi trở lên và đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ 2 mũi.

- Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Chủ động mua sắm các trang thiết bị phòng chống dịch thiết yếu như: quần áo bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn,.... bố trí 1 phòng riêng để tổ chức cách ly tạm thời khi có ca F0 là thầy cô giáo hoặc học sinh trong nhà trường trước khi cơ quan y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Đối với trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường THPT dân tộc nội trú Thanh Hóa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành giáo dục và đào tạo.

8. Đối với hoạt động của chợ:

- Ban Chỉ đạo các phường, xã chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm không để tồn tại hoạt động của các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn. Đối với các chợ truyền thống phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Ban Chỉ đạo các phường, xã phối hợp với ban quản lý các chợ trên địa bàn kích hoạt và duy trì hoạt động của các tổ kiểm soát, phòng chống dịch tại chợ.

- Từ ngày 3-1-2022 (tức ngày 1 tháng Chạp, năm Tân Sửu): UBND phường Đông Hương phối hợp với Ban Quản lý chợ Đầu mối Đông Hương và các cơ quan, đơn vị có liên quan vận hành lại chốt kiểm soát tại chợ Đầu mối Đông Hương.

9. Giao Công an thành phố: Chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là thời điểm trước Tết nguyên Đán Nhâm dần 2022.

10. Đối với các Khu công nghiệp: Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, phụ trách, hàng tuần các đồng chí được phân công phải làm việc với Ban quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giám đốc các doanh nghiệp FDI nắm bắt tình hình phòng, chống dịch để đáp ứng kịp thời khi có tình huống dịch xảy ra.

11. Trung tâm Y tế thành phố: Phân vùng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực, nhanh chóng trả lời kết quả cho các phường, xã. Sau khi có kết quả test nhanh dương tính, các phường/xã phải khẩn trương tổ chức truy vết, khoanh vùng, phong tỏa kịp thời.

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm thông báo đến các trường tiểu học, mầm non, THCS trên địa bàn thành phố để biết và tổ chức thực hiện.

13. Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên để các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành.

14. Các nội dung trên thực hiện từ 00 giờ 00 phút, ngày 14-12-2021.

Các biện pháp khác thực hiện theo từng cấp độ dịch được quy định tại tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về viêc̣ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 4399/QĐ-UBND, ngày 5-11-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 18877/UBND-VX ngày 29-11-2021 về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban chỉ đaọ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thành uỷ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên.

Tô Hà