Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế - xã hội”

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hó vừa có văn bản 2068/STTTT- BCXB truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế - xã hội”.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với thông điệp “Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế - xã hội”, cụ thể như sau:

Thông tin, tuyên truyền nhằm truyền đi thông điệp thống nhất về chuyển dịch trạng thái “Zero COVID” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với 06 nguyên tắc cơ bản, cốt lõi: “Y tế là trụ cột, là trung tâm; Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt. Ồn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên, vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện kiên quyết; An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”; thực hiện từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn và linh hoạt trên địa bàn tỉnh, trong đó đặt mục tiêu sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết.

Truyền đi thông điệp về chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 liên tục được điều chỉnh đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của nước ta; đặc biệt với việc lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”, người dân là chiến sỹ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; đánh giá đúng nguy cơ dịch tễ để khoanh vùng phong tỏa, cách ly, giãn cách đến mức nhỏ nhất.

Tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để mang lại hiệu quả tốt nhất cho các khâu thực thi đối với chính sách phòng, chống dịch sẽ được ban hành trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” với hai mục tiêu: (i) hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc và tử vong do COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; (ii) khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động sản xuất, kinh doanh để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội; biểu dương kịp thời những nỗ lực vượt qua khó khăn, sự chung tay đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cả về vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc, kít xét nghiệm và đóng góp vào Quỹ vắc - xin, nhằm động viên các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân tích cực đóng góp các nguồn lực phục vụ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác có chọn lọc, đúng mức về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh của người dân. Trong đó, chú trọng thông điệp “5K+ xét nghiệm + tiêm đủ vắc xin và đủ thời gian+ tự khai báo y tế trung thực + áp dụng công nghệ. Tăng cường khuyến cáo, người dân, không nên lơ là, chủ quan, xem nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ thành quả chống dịch chung.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố truyền thông rộng rãi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các nội dung thông điệp thông qua: Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội: zalo, facebook, youtube, fanpage của các địa phương. Chỉ đạo truyền thanh cấp huyện, cấp xã tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với thông điệp “ Trên dưới một lòng, kiểm soát dịch thành công, khôi phục kinh tế - xã hội” và các nội dung tuyên truyền cụ thể trên thông qua việc xây dựng tin, bài trên hệ thống truyền thanh; pano, khẩu hiệu; thông tin tuyên truyền lưu động... Đặc biệt chú trọng khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K” khi tham gia hoạt động tập trung ngoài trời, đến trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng/quán ăn, tham gia các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, các quy định về cách ly và theo dõi sức khỏe khi đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về các mô hình, cách làm hiệu quả; các tấm gương người tốt, việc tốt ở địa phương trên tuyến đầu phòng, chống dịch; kịp thời phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

