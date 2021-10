Triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, dự báo sẽ có thể tiếp tục ghi nhận các trường hợp F0 mới trong cộng đồng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với thị xã Bỉm Sơn triển khai kịp thời các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly các nguồn nguy cơ, giảm thiểu các nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.

Ngành y tế huy động lực lượng xét nghiệm trên diện rộng tại thị xã Bỉm Sơn.

Thị xã tập trung rà soát, truy vết, khoanh vùng các trường hợp F1, F2; thực hiện xét nghiệm test nhanh sàng lọc cho toàn bộ người dân trên địa bàn thị xã; xét nghiệm sàng lọc, kịp thời phát hiện sớm các ca mắc COVID-19; xác định rõ, khoanh vùng và phong tỏa các khu vực có xuất hiện các ca F0. Với phương châm khoanh vùng, phong tỏa có trọng tâm, phát hiện F0 ở đâu tổ chức phong tỏa ở đó, đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã tiến hành phong tỏa tạm thời các thôn: 3, 5, 6 của xã Quang Trung; Nhà máy Ô tô VEAM; Công ty Vũ Huyền và Công ty Sơn Hà. Đối với khu vực phong tỏa tạm thời Nhà máy Ô tô VEAM, thị xã yêu cầu nhà máy thực hiện quy định “4 tại chỗ” nghiêm ngặt, phối hợp với cơ quan chức năng để kịp thời rà soát, khoanh vùng các trường hợp F1, F2, thực hiện xét nghiệm sàng lọc, kịp thời phát hiện sớm các ca mắc và thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà máy. Với sự hỗ trợ của các đội phản ứng nhanh ngành y tế, lực lượng chức năng thị xã Bỉm Sơn đã huy động lực lượng xuyên ngày, xuyên đêm truy vết. Trong 2 ngày 15 và 16-10, tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 350 người bao gồm cán bộ, nhân viên y tế và sinh viên ngành y trong tỉnh tham gia test nhanh tầm soát COVID-19 cho người dân sinh sống và làm việc tại thị xã Bỉm Sơn. Đến cuối giờ chiều 16-10, đã có gần 51.000 người được test nhanh SARS-CoV-2. Qua test nhanh đã bóc tách được hàng chục F0 ra khỏi cộng đồng. Song song với đó công tác truy vết, cách ly F1, F2 cũng tiến hành khẩn trương, triệt để nhằm quản lý kịp thời các nguồn nguy cơ lây nhiễm.

Để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã cấp thêm cho thị xã Bỉm Sơn 65.000 test nhanh để xét nghiệm tầm soát cho toàn bộ người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn thị xã. Ngành y tế Thanh Hóa và UBND thị xã Bỉm Sơn đã tập trung truy vết, khoanh vùng khu vực nguy cơ, các đối tượng nguy cơ cao, các trường hợp nghi ngờ sẽ được gửi mẫu ngay về Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa để làm xét nghiệm khẳng định, kịp thời đưa các trường hợp F0 đi điều trị.

Để hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, bắt đầu từ 18 giờ ngày 15-10-2021, toàn thị xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, mọi người dân trên địa bàn hạn chế ra khỏi nhà trên tinh thần tuân thủ “ai ở đâu ở đó”, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Tạm dừng hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, các cơ sở lưu trú; các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (trừ các cơ sở do thị xã trưng tập phục vụ công tác phòng, chống dịch; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được hoạt động bao gồm: nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng, dầu...); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển; xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... yêu cầu bắt buộc khai báo y tế khi đến và khi rời nơi làm việc. Tạm dừng hoạt động của toàn bộ cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập, trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thị xã. Dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí (trong nhà và ngoài trời), các sự kiện tập trung đông người, hoạt động các khu di tích trên địa bàn thị xã. Các cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ căn cứ điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị; khuyến khích bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; đẩy mạnh làm việc, giao dịch theo hình thức trực tuyến, hạn chế tối đa các hoạt động làm việc, giao dịch trực tiếp. Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa bàn; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch. Bố trí nhân viên hướng dẫn người dân đến mua sắm hàng hóa đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch theo quy định ngay từ khu vực để xe, lối ra, vào trong khu kinh doanh.

Ông Mai Thế Trị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, khẳng định: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Bỉm Sơn đã chỉ đạo các xã, phường khẩn trương tập trung truy vết để xử lý, cách ly điều trị các trường hợp F0, đồng thời báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để được hỗ trợ về nhân lực cũng như bộ test xét nghiệm sàng lọc. Với sự hỗ trợ của các đội phản ứng nhanh ngành y tế, lực lượng chức năng thị xã Bỉm Sơn đã huy động lực lượng xuyên ngày, xuyên đêm truy vết các trường hợp F0, F1, F2...Với số lượng các trường hợp F1 nhiều và đang tiếp tục tăng lên, thị xã Bỉm Sơn đang vận hành 4 cơ sở cách ly tập trung tại Phân viện Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại Thanh Hóa, Sư đoàn 390, UBND xã Hà Lan cũ và Khách sạn Quang Vinh. Thị xã đang chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung mới tại Trường Mầm non Ba Đình, Trường Mầm non Lam Sơn và Trường Mầm non Đông Sơn... có sức chứa khoảng 1.000 người.

Tiến sĩ Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Ổ dịch tại thị xã Bỉm Sơn là một ổ dịch nguy hiểm, phức tạp. Chùm ca bệnh với số lượng lớn liên quan đến nhiều nhóm đối tượng, nhiều cộng đồng dân cư, nhiều nhà máy, xí nghiệp, nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và sự phối hợp của người dân đã kịp thời khoanh vùng, phong tỏa phù hợp, làm test nhanh sàng lọc toàn bộ người dân sinh sống trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Dự báo những ngày tới số F0 tiếp tục được phát hiện sẽ gia tăng. Đề nghị người dân Bỉm Sơn “ai ở đâu ở đó”, không ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết; mọi người dân không có việc thực sự cần thiết không đến và trở về thị xã Bỉm Sơn.

Bài và ảnh: Tô Hà