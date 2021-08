Triển khai phần mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch

Để chủ động quản lý người dân vùng dịch, di biến động của người ra vào vùng dịch và quản lý tiêm chủng vắc - xin phòng ngừa COVID-19 trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống phần mềm, báo cáo đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai thực hiện trên cả nước. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành công văn về việc triển khai phần mềm quản lý di biến động người dân ra vào vùng dịch trên nền tảng dữ liệu quốc gia về dân cư tại tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, phần mềm được triển khai, áp dụng đối với mọi người dân, các đơn vị, lực lượng công an và các lực lượng khác có liên quan. Trước hết, phần mềm được áp dụng tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 và tại Công an tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Công an các đơn vị và lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch bắt đầu thực hiện từ ngày 23-8-2021.

Quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế (qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet) trước khi đi qua chốt kiểm dịch tại địa chỉ: http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn (tương tự như khai báo y tế qua các ứng dụng của Bộ Y tế, nhưng bổ sung thêm thông tin trường trú, lưu trú, tạm trú). Sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ sinh ra mã QR code của công dân để cán bộ tại các chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin.

Bước 2: Cán bộ Công an tại các chốt kiểm dịch sử dụng máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet để kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR code tại địa chỉ http://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn, mã QR code được sinh ra sau khi công dân khai báo y tế tại bước 1.

Bước 3: Cán bộ Công an tại các chốt kiểm dịch được cấp tài khoản để truy cập phần mềm thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin công dân đã khai báo với giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt kiểm dịch.

Bước 4: Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh (Smatphone) để khai báo, cán bộ trạm kiểm soát phát phiếu khai báo y tế (mẫu khai báo y tế do Bộ Công an xây dựng) cho người dân để kê khai. Sau khi kê khai, cán bộ tại trạm kiểm soát kiểm tra, đối chiếu với giấy tờ tùy thân và xác nhận thông tin công dân đi qua. Với các tờ phiếu khai báo y tế được người dân kê khai, cán bộ tại chốt kiểm soát dịch tiến hành lưu thông tin khai báo y tế cho người dân tại địa chỉ: http://kiemdich.dancuquocgia.gov.vn. Sau khi cán bộ tại chốt kiểm dịch xác nhận thông tin công dân, hệ thống sẽ lưu lại thông tin và tiến hành xác thực thông tin công dân qua kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 5: Định kỳ hàng ngày, cán bộ Công an được giao trách nhiệm tại các chốt kiểm dịch nhập phiếu khai báo y tế của người dân vào hệ thống phần mềm; thực hiện thống kê, báo cáo tình hình công dân ra vào vùng dịch; truy vết đối với người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiếp nhận tài khoản quản trị cấp tỉnh và tiến hành tạo các tài khoản cho cán bộ thực hiện tại các các chốt kiểm dịch; triển khai phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch theo chỉ đạo của Bộ Công an.

BĐT