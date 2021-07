Trại Tạm giam Công an tỉnh nâng cấp lên mức độ cao nhất trong phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình dịch, bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến khó lường, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh đối với các cơ sở giam giữ rất lớn, chính vì thế việc ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và can phạm nhân, người đang bị tạm giam, tạm giữ.

Đại tá Lê Bá Chinh, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Để ngăn chặn các nguồn lây dịch bệnh COVID-19, Trại Tạm giam Công an tỉnh quán triệt CBCS toàn đơn vị thực hiện nghiêm các quy định; trong đó, phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ chuyển đến phải được xét nghiệm có kết quả âm tính trước khi đưa vào Trại. Khi Trại tiếp nhận sẽ bố trí cách ly 21 ngày tại khu vực riêng để theo dõi sức khỏe.

Đối với cán bộ thuộc các cơ quan tố tụng, cũng như CBCS Công an các đơn vị, địa phương đến liên hệ công tác tại Trại, ngoài việc tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế... còn phải bảo đảm được tiêm phòng 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Riêng đối với phạm nhân lao động trong khu vực trại, công tác phòng, chống dịch cũng được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định “5K” và các yêu cầu của Trại.

Trại Tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá cũng chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và khu cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Hằng ngày, Trại đều phun thuốc khử khuẩn để ngăn ngừa dịch bệnh.

Đặc biệt, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tự thiết kế ra 1 buồng khử khuẩn di động cho những người đến liên hệ công tác được đặt ngay ở cổng trước của Trại.

Ban giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh thường xuyên tiến hành kiểm tra các điều kiện giam giữ can phạm nhân người bị tạm giam, tạm giữ đúng theo quy định phòng, chống dịch. Trong điều kiện quá tải thì phải có phương án điều chuyển can phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ đến cơ sở đủ điều kiện bảo đảm công tác phòng, chống dịch, cương quyết ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào Trại Trại giam.

Thái Thanh