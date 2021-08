TP Thanh Hóa xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng cho các đối tượng nguy cơ cao

UBND TP Thanh Hóa vừa triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng cho các đối tượng nguy cơ cao tại cộng đồng trên địa bàn.

Theo đó, đối tượng và chỉ tiêu xét nghiệm sàng lọc gồm: cán bộ, công chức Thành ủy, HĐND, UBND thành phố 100test/đợt 10 ngày (tổng số 800 người); Trung tâm Y tế, Trạm Y tế phường, xã 80 test/đợt 10 ngày (tổng số 240 người); Công sở UBND, công an phường, xã, tổ giám sát cộng đồng phố, thôn 40 test/phường, xã/đợt 10 ngày; lao động tự do ở các bến xe, nhà ga, các điểm công cộng 100 test/đợt 10 ngày; công nhân công ty vệ sinh môi trường, dịch vụ chuyển phát nhanh, shipper, lái xe tắc xi, xe ôm 200 test/đợt 10 ngày; tiểu thương, người lao động tự do ở các chợ truyền thống, khu dân cứ giáp ranh với chợ, siêu thị 150 test/đợt 10 ngày; chung cư, nhà trọ của công nhân, sinh viên 150 test/đợt 10 ngày; nhân viên nhà hàng, quán ăn 200 test/đợt 10 ngày; các địa điểm có hoạt động tôn giáo 60 test/đợt 10 ngày. Tổng cộng 2500 test/đợt, 7500 test/3 đợt.

TP Thanh Hóa miễn phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho tất cả đối tượng trên bằng phương pháp sử dụng các sinh phẩm test nhanh kháng nguyên đã được Bộ y tế cấp giấy phép đăng ký lưu hành hoặc các sinh phẩm được nhập khẩu hợp pháp khác; những trường hợp test nhanh có kết quả dương tính sẽ bố trí vào một khu vực riêng, điều tra dịch tễ, xử lý như ca bệnh xác định dương tính.

Thời gian triển khai gồm 3 đợt: dự kiến đợt 1 (từ ngày 10 đến 20-8-2021), đợt 2 (từ ngày 21 đến 30-8-2021), đợt 3 (từ ngày 31-8 đến ngày 10-9-2021).

Việc triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng cho các đối tượng nguy cơ cao tại cộng đồng trên địa bàn TP Thanh Hóa nhằm góp phần chủ động đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 tại cộng đồng trước diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, qua đó sớm phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

PV