Thủ tướng nêu 6 nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, 7 ngày qua ghi nhận 73.253 trường hợp mắc mới, giảm 10,6% so với tuần trước đó. Trong đợt dịch thứ 4 đến 22/9/2021, đã có 484.000 người đã khỏi bệnh, chiếm 68% tổng số ca nhiễm. Số tử vong trong tuần giảm 15,8 % so với tuần trước đó; riêng TP. Hồ Chí Minh giảm 18,4%, Bình Dương giảm 3%, Đồng Nai giảm 6,4%, Long An giảm 10%. Nhóm tuổi 0-17 chiếm 0,4% số tử vong, nhóm tuổi 18-49 chiếm 13,8%; nhóm tuổi 50 -64 chiếm 35,4%; nhóm trên 65 tuổi chiếm 50,4%. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 10,7% so với 7 ngày trước (trong đó có Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Long An). Trong tuần, ghi nhận 41.840 ca mắc trong cộng đồng (chiếm 57,1% tổng số mắc), giảm 9,4% so với tuần trước. Tại các địa phương khác, tình hình cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Đánh giá chung, Bộ Y tế nhận định trên phạm vi cả nước tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực; trong 2 tuần gần đây, số ca mắc trong cộng đồng và tử vong liên tiếp giảm. Hai tỉnh An Giang, Kiên Giang vẫn tiếp tục ghi nhận các ổ dịch mới. Một số tỉnh nới lỏng giãn cách có hiện tượng tập trung đông người gia tăng mạnh do đó nguy cơ dịch có thể bùng phát trong những ngày tới, đòi hỏi cần tiếp tục tăng cường giám sát để xử lý kịp thời, với tinh thần không được chủ quan, lơ là. Theo các đại biểu tại cuộc họp, mặc dù biến chủng Delta lây nhanh, kéo dài (18 ngày thay vì 13 ngày như chủng trước), nồng độ virus đậm đặc, tải lượng virus cao hơn 1.000 lần so với chủng alpha, người mắc bệnh ít có triệu chứng, chuyển bệnh nhanh nhưng nhờ việc triển khai kịp thời hệ thống y tế từ cơ sở, người dân được tiếp cận y tế từ sớm từ xa nên đã giảm quá tải cho tuyến trên. Đồng thời, việc tăng cường năng lực cấp cứu và thần tốc xét nghiệm, phân loại F0 để chăm sóc, điều trị kịp thời, phù hợp đã giúp dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát.