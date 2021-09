Thị xã Nghi Sơn “giữ trận địa” nơi cửa ngõ phía Nam của tỉnh

Trước diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, thị xã Nghi Sơn đã quyết liệt thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 nhằm kiểm soát các yếu tố nguy cơ, “giữ trận địa” nơi cửa ngõ phía Nam của tỉnh.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn hoạt động 24/24 giờ kiểm soát nghiêm ngặt người vào địa bàn.

Tại xã Các Sơn – địa bàn giáp ranh với huyện Nông Cống, địa phương đã triển khai đồng bộ, rộng khắp các biện pháp phòng chống dịch, từ các thành viên ban chỉ đạo, tổ giám sát, các lực lượng chức năng, đã kiểm soát tốt người từ nơi khác về địa phương, thực hiện khai báo y tế, tổ chức cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định. Ban chỉ đạo phân công các thành viên phụ trách chỉ đạo trực tiếp ở các thôn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại huyện Nông Cống, xã đã nâng cấp độ phòng chống dịch lên mức cao nhất, ngoài chốt kiểm soát của tỉnh, thị xã ở thôn Phú Sơn, xã đã lập chốt kiểm soát ở thôn Hành Sơn. Những người đi từ Nông Cống về địa bàn xã trong thời điểm trước, trong, sau thời điểm dịch ở Nông Cống bùng phát được rà soát, truy vết, cách ly theo quy định.

Ông Mai Sỹ Lân, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn cho biết: Để quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái các địa phương giáp ranh với thị xã có các ca dương tính trong cộng đồng phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch; chỉ đạo các xã Các Sơn, Anh Sơn, Thanh Sơn - là những xã giáp ranh với huyện Nông Cống tuyên truyền đến Nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, tự giác khai báo y tế. Đồng thời thành lập 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các xã Các Sơn (giáp ranh với xã Tượng Văn), Anh Sơn (giáp ranh xã Tượng Văn và xã Tượng Sơn) và chốt tại cầu Đò Trạp, xã Thanh Sơn (giáp ranh xã Tượng Văn, huyện Nông Cống) để kiểm soát người ra vào địa bàn, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch. Vì thế đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã cơ bản được kiểm soát.

Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện ô tô, xe máy lưu thông qua địa bàn thị xã. Đặc biệt, do giáp ranh với huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và huyện Nông Cống - nơi mà dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã Nghi Sơn đã nâng mức phòng chống dịch của thị xã cao hơn một cấp; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị, các lực lượng trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 (trọng tâm là thực hiện thông điệp 5K). Thị xã cũng tập trung tuyên truyền đến từng người dân biết để những gia đình có người thân đang ở các vùng giãn cách xã hội chủ động, kêu gọi người thân không được rời khỏi địa bàn hiện đang cư trú, tiếp tục ở lại theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”. Đồng thời yêu cầu người dân nếu không có việc thật sự cần thiết thì không đến, ở, đi qua vùng có dịch, nếu lý do buộc phải đi phải báo cáo với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, phường xem xét; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tại nhà, nơi lưu trú, cách ly tập trung và cách ly điều trị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; tránh lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế, các khu cách ly phòng chống dịch trên địa bàn. Kể từ 16 giờ 00, ngày 25-8-2021, tất cả những người từ huyện Nông Cống đến, ở lại, đi qua và trở về thị xã Nghi Sơn mà không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền, bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản có liên quan theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh và thực hiện cách ly y tế tập trung bắt buộc 21 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung của thị xã, tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo và phải chịu mọi chi phí trong quá trình thực hiện cách ly, các dịch vụ y tế có liên quan... Ngoài các chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh, thị xã Nghi Sơn đã lập các chốt kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, ngõ tắt giao thương vào địa bàn. Thực hiện trực chốt kiểm soát 24/24 giờ, siết chặt kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, không để sót, lọt các ca nhiễm và người ngoại tỉnh, người huyện Nông Cống vào địa bàn. Đặc biệt là những người từ tỉnh Nghệ An vào thị xã và ngược lại, bảo đảm tất cả những người thường trú ở huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vào thị xã phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời phải thực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định; lực lượng chức năng thường xuyên cập nhật thông tin về các vùng dịch mới để phân luồng, kiểm soát, cách ly phù hợp.

Bài và ảnh: Tô Hà