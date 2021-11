Tập trung hoàn thành chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng vào 11/11

Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đã đạt được 90 triệu số mũi tiêm trên cả nước. Đến nay, có khoảng hơn 61 triệu người đã được tiêm mũi 1, hơn 29 triệu người đã tiêm mũi 2. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vướng mắc và bất cập trong quá trình tổ chức tiêm, tính chính xác của dữ liệu tiêm, việc trả kết quả tiêm cho người dân…

Triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 15 đến dưới 18 tuổi. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp giữa ngành y tế, công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 và quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19, do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 8/11, kết nối với trên 11.000 điểm cầu với các địa phương.

Quyết liệt triển khai ngay tại cấp xã

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, để đảm bảo công tác tiêm chủng được hiểu quả hơn nữa, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Bộ Y tế trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đó là việc đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 ( PC-COVID ) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng.

[Quảng Ninh thí điểm “Hành trình không chạm” kiểm soát người vào tỉnh]

Trong chiến dịch này, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tính năng trên nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho Nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.

Hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với ngành y tế và công an thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng , xác thực thông tin người dân về tiêm chủng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (hoàn thành trước ngày 11/11/2021). Hai Bộ phối hợp tổ chức xác nhận giá trị pháp lý của dữ liệu tiêm đã được xác minh thông tin người tiêm; xác minh lại những dữ liệu tiêm còn chưa rõ ràng, có thể chưa chính xác với nguyên tắc ngành y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành Công an xác thực thông tin về định danh cá nhân,” Thứ trưởng Thuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác lập cơ chế thông tin, báo cáo, chỉ huy, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương xuống địa phương và chính thức đưa hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành vào sử dụng thay thế cho cơ chế báo cáo thủ công hiện nay. Các bên phối hợp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; hướng dẫn và đôn đốc các địa phương tổ chức xử lý phản án của người dân trên Cổng công khai thông tin tiêm chủng.

Về phía Bộ Công an, Trung tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho hay Bộ Công an đang đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân phục vụ người dân. Đến nay, Bộ Công an đã cấp hơn 50 triệu thẻ căn cước công dân và đến hết năm 2021 hoàn thành cấp cho 76 triệu người dân trong hạn tuổi, trường hợp chưa đến tuổi được cấp căn cước công dân (trẻ dưới 14 tuổi) thì đều có 1 mã số định danh riêng.

Thời gian đầu chưa có hướng dẫn cập nhật thông tin cập nhật trên phần mềm đầy đủ theo chuẩn. Do trước kia chúng ta đẩy mạnh tiêm càng nhanh càng nhiều để kịp thời phục vụ chống dịch. Sau này, những mũi tiêm được xác định là cơ sở để phục vụ đi lại cho ng dân, nên thông tin phải chuẩn, xác thực từng mũi tiêm.

Trung tướng Tô Văn Huệ - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Từ ngày 5/11 với những người đã tiêm chủng xong, mũi tiêm phải cập nhật lên hệ thống trong ngày. Hiện nay, qua rà soát chúng tôi thấy với trường hợp tạm trú kiểm tra còn thiếu nhiều, tập trung vào khắc phục để đến ngày 11/11 hoàn thành cập nhật dữ liệu của các mũi tiêm cũ. Hội nghị trực tuyến được tổ chức đến cấp cơ sở, vì vậy các địa phương cần tập trung quyết liệt việc này, triển khai ngay tại cấp xã với quy trình đầy đủ triển khai ngay,” Trung tướng Tô Văn Huệ nhấn mạnh.

Còn nhiều khó khăn

Tại cuộc họp trực tuyến, một số ý kiến phát biểu từ đầu cầu các tỉnh, thành phố được đưa ra. Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho hay tỉnh đang gấp rút để phấn đấu ngày 9/11 hoàn thành số liệu đang bị trùng lắp. Ông Sơn dẫn chứng, qua rà soát toàn tỉnh có 130.000 dữ liệu trùng lắp, các đơn vị liên quan đã xử lý trên 100.000, còn 30.000 dữ liệu đang xử lý gấp rút trong hôm nay và ngày mai.

Tại đầu cầu Hà Nội, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết đã cập nhật đầy đủ thông tin của 4,3 triệu mũi tiêm trong tổng số hơn 8,5 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 , còn hơn 4 triệu mũi tiêm sẽ phối hợp với Sở Y tế và các xã phường để hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong thời gian sớm nhất.

Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho hay thành phố là địa phương tiêm vaccine sớm và nhiều nhất. Đến nay, thành phố đã tiêm được 13,6 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Vấn đề trong cập nhật dữ liệu tiêm chủng là thay đổi phần mềm khiến việc khớp dữ liệu cơ sở về dân cư còn nhiều khó khăn vì thành phố có tới 30% dân số là người nhập cư, vì vậy những thông tin về quản lý cơ sở dữ liệu của người nhập cư cần sự phối hợp của nhiều địa phương và ban ngành và Thành phố Hồ Chí Minh khó có thể hoàn thành đúng được tiến độ vào ngày 11/11.

Hội nghị trực tuyến kết nối với trên 11.000 điểm cầu với các địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một vấn đề nữa ông Đức cũng chia sẻ đó là việc hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm xong mũi 1 cho trẻ từ 12-18 tuổi. Điều đặc biệt là nhiều trẻ dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân, thậm chí khi trẻ đi tiêm còn chưa biết được mã số định danh của trẻ. Nếu theo yêu cầu mới cần phải có đủ thông tin về căn cước công dân, mã số định danh khi lập danh sách có đầy đủ các thông tin mới được tiêm thì trong những thời điểm cấp bách sẽ gây rất nhiều khó khăn khi thời điểm dịch bùng phát...

Ông Đỗ Trường Duy - Cục trưởng Cục công nghệ thông nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho hay việc xác thực thông tin trên nguyên tắc ngành y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành công an xác thực thông tin về định danh cá nhân. Trên cơ sở thông tin của người dân đã tiêm chủng (bao gồm bắt buộc 4 thông tin: Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMT) trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 chia sẻ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra, đối sánh thông tin người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với một số trường hợp cụ thể.

Trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng Quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an xác thực và chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 để cho ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn/cơ sở tiêm chủng ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên Nền tảng. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn/Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu.

Trường hợp thông tin người dân từ Nền tảng Quản lý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 không trùng khớp, còn thiếu, chưa chính xác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Bộ Công an chuyển kết quả đối sánh (đúng/sai) cho Bộ Y tế lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 để cho ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn/Cơ sở tiêm chủng truy xuất, xử lý.

Ông Đỗ Trường Duy - Cục trưởng Cục công nghệ thông nghệ thông tin (Bộ Y tế). (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành y tế/cơ sở tiêm chủng phối hợp với ngành Công an bổ sung thông tin còn thiếu, chỉnh sửa thông tin chưa chính xác và thực hiện xác minh; Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là người dân Việt Nam. Sau khi đã rà soát và làm sạch thông tin người dân, ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo ngành y tế/cơ sở tiêm chủng cập nhật thông tin người dân, ký chứng thư số, xác nhận điện tử trên Nền tảng,” ông Duy phân tích.

Đặc biệt, trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn/Người đứng đầu cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu./.

(Vietnam+)