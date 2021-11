Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 469-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của Tỉnh về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các giải pháp phòng, chống dịch được triển khai đúng đắn, kịp thời; các ổ dịch cơ bản được phát hiện sớm, khoanh vùng, khống chế, không để lây lan ra diện rộng. Đến nay, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát.

Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm liên tục tăng nhanh. Chỉ tính riêng ngày 24-11-2021, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 98 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 54 bệnh nhân phát sinh trong khu cách ly, lây nhiễm do tiếp xúc những bệnh nhân ghi nhận trước đó; 44 bệnh nhân trở về từ các tỉnh, thành phố khác đang cách ly theo quy định. Như vậy, từ ngày 27-4-2021 đến nay, toàn tỉnh đã có 2.074 ca dương tính với virus SARS-CoV-2; hiện đang cách ly, điều trị 965 bệnh nhân; 1.097 bệnh nhân đã được điều trị khỏi; 12 bệnh nhân tử vong; 2.287 người đang cách ly tập trung; 11.225 người đang cách ly tại gia đình. Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch còn hạn chế; một bộ phận tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch; không ít người vẫn còn biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch chưa cao; tình trạng tụ tập đông người vẫn còn diễn ra. Công tác quản lý, giám sát công dân tại địa phương có nơi còn chủ quan, thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch còn bị động, lúng túng; công tác phối hợp chia sẻ thông tin dịch tễ của các ca bệnh giữa các địa phương có thời điểm chưa kịp thời; một số địa phương triển khai tiêm chủng chậm, chưa đạt tiến độ kế hoạch theo yêu cầu; nhiều nơi đã triển khai tiêm nhưng chậm nhập dữ liệu tiêm chủng lên phần mềm quản lý; hệ thống y tế còn gặp khó khăn cả về lực lượng, cơ sở vật chất và trang thiết bị, nhất là ở cơ sở…

Để tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh theo chủ trương chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì trạng thái cảnh báo dịch ở mức độ cao nhất; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, gắn với việc thực hiện “Mục tiêu kép”, chiến lược “5K + Vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân + các biện pháp cần thiết khác” và phương châm “hai chống, ba xây”, dự phòng tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ của người dân trước nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, nhất là tránh tụ tập đông người, hạn chế các hoạt động giao lưu không cần thiết; chủ động, tự giác khai báo y tế và phát giác những người có nguy cơ cao nhưng chưa tự giác khai báo. Tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tin kịp thời, rõ ràng đến người dân về những yếu tố, trường hợp liên quan đến các ca bệnh; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp chia sẻ thông tin về tình hình dịch tễ giữa các địa phương để thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch và kịp thời, động viên khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân làm tốt nhiệm vụ.

3. Đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn bám sát tình hình ở cơ sở; huy động lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực của các lực lượng tại cơ sở, nhất là công an cấp xã, các tổ COVID cộng đồng, cán bộ thôn, xã… trong công tác phòng, chống dịch. Chủ động nắm chắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, biện pháp, hướng dẫn phòng, chống dịch theo quy định; tích cực phối hợp với ngành y tế huy động tối đa các lực lượng khẩn trương tổ chức tiêm hết số vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi được phân bổ, đảm bảo tiêm nhanh, an toàn và nhập dữ liệu tiêm chủng đồng bộ, góp phần nhanh chóng đạt độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và tổ chức tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian; chuẩn bị phương án tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi...

4. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và người dân chủ động thực hiện tầm soát, xét nghiệm để kịp thời phát hiện, kiểm soát ngăn chặn triệt để nguồn lây. Đánh giá, dự báo, rà soát toàn bộ các quy trình phòng, chống dịch để triển khai các biện pháp phòng dịch thích hợp, hiệu quả. Thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung, cách ly và tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định; đồng thời yêu cầu người cách ly và gia đình phải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định, với sự giám sát nghiêm ngặt của cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ giám sát cộng đồng.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả; thường xuyên cập nhật phác đồ mới nhất, hiệu quả nhất của Bộ Y tế để áp dụng thực hiện điều trị bệnh nhân COVID-19, phấn đấu tỷ lệ khỏi bệnh cao, tử vong thấp. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tất cả vì người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19; bảo đảm điều kiện tốt nhất về thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

5. Phát huy vai trò trung tâm và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, theo phương châm “An toàn mới sản xuất, kinh doanh và sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm an toàn”, giữ vững sản xuất trong mọi tình huống, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không để sót, lọt đối tượng, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các ngành, địa phương, đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phức tạp phát sinh.

Địa phương, đơn vị nào không thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thì đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật.

BĐT