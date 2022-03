Siết chặt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu nhà trọ

Thanh Hóa là địa phương có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút đông đảo lực lượng lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc, sinh sống. Do đó, để đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh luôn quan tâm, siết chặt công tác phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 tại các khu nhà trọ.

Lễ ra mắt mô hình tổ an toàn COVID-19 tại khu nhà trọ khu phố 5, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa).

Theo khảo sát sơ bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh, trên địa bàn tỉnh có khoảng gần 400 nhà trọ có công nhân ở, với khoảng 7.000 công nhân đang thuê trọ. Trong đó, TP Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn là hai địa bàn có số lượng công nhân lao động thuê trọ đông nhất. Để đảm bảo công tác PCD có hiệu quả, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập các tổ an toàn COVID-19 tại các khu nhà trọ có đông công nhân thuê và trên các xe chuyên chở công nhân. Theo đó, tổ an toàn COVID-19 có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghiêm các biện pháp PCD COVID-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe hàng ngày đối với cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị, tại khu nhà trọ và trên xe đưa, đón công nhân lao động. Cùng với đó, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về PCD bệnh; phân công cán bộ trực tiếp bám sát cơ sở ở những điểm nóng; nắm chắc tình hình công nhân lao động để chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp; kịp thời hỗ trợ công nhân lao động ở trọ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... Với những vai trò tích cực đó, tổ an toàn COVID-19 tại các khu nhà trọ đã và đang trở thành “lá chắn” an toàn bảo vệ công nhân lao động; góp phần duy trì và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) là một trong những địa phương có số lượng nhiều gia đình kinh doanh dịch vụ nhà trọ, nhà nghỉ phục vụ nhu cầu lưu trú của người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Vì vậy, việc bám sát địa bàn, theo dõi tình hình người đi, đến, ở lại địa phương và nắm bắt kịp thời các thông tin có yếu tố dịch tễ luôn được phường chú trọng. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Hưng, cho biết: trên địa bàn phường hiện có 213 người đang tạm trú, với 111 phòng trọ. Để đảm bảo công tác PCD, phường đã phối hợp chặt chẽ với các chủ nhà trọ, tổ liên gia, tổ an toàn COVID-19 tại khu nhà trọ và lực lượng công an trong việc rà soát, điều tra nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, thuê trọ trên địa bàn để kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp liên quan đến COVID-19... Đồng thời, yêu cầu những người ở trọ và người cho thuê thực hiện nghiêm những hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống COVID-19; tổ chức cho chủ nhà trọ ký cam kết PCD COVID-19. Với những trường hợp đang ở trọ bị F0, phường theo dõi, kiểm tra nếu phòng trọ đủ điều kiện thì cho cách ly tại nơi ở, nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định PCD.

Theo tìm hiểu thực tế của chúng tôi tại một số khu nhà trọ ở khu phố 1, phố 2, phố 5, phường Quảng Hưng, nhận thấy việc chấp hành các quy định của người cho thuê và người ở trọ khá tốt. Hầu hết mọi người đều vệ sinh khu nhà trọ, phòng ốc sạch sẽ, trang bị nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài. Ông Vũ Ngọc Huân, chủ nhà trọ ở khu phố 5, cho biết: gia đình tôi xây nhà trọ cho công nhân ở đã lâu năm, đa phần là các gia đình công nhân đến từ các tỉnh, thành khác. Do vậy, ngoài công tác giữ gìn an ninh trật tự, thì công tác kiểm soát về PCD bệnh COVID-19 luôn được quan tâm. Hàng ngày, tôi đều nhắc nhở người ở trọ phải vệ sinh khu nhà trọ sạch sẽ, thoáng đãng; quản lý chặt chẽ người ra vào khu nhà trọ. Đồng thời, tôi cũng thường xuyên sát cánh cùng công an phường và các đoàn thể chính quyền địa phương, bám sát tình hình, theo dõi chặt chẽ những công nhân thuê trọ ở đây.

Anh Hùng, người thuê trọ tại phường Quảng Hưng, cho biết: Thời gian qua, ý thức được sự nguy hiểm do dịch COVID-19 gây ra, nên hầu hết công nhân ở trọ như chúng tôi không chỉ chấp hành nghiêm những quy định PCD bệnh tại công ty mà khi trở về nhà trọ, tất cả mọi người cũng rất cẩn thận, thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức PCD để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, mọi hoạt động được nới lỏng trở lại trạng thái bình thường mới. Việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn được duy trì tốt qua việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Song, do là địa bàn tập trung đông các khu công nghiệp nên số lượng công nhân trong và ngoài tỉnh ở trọ khá nhiều. Do đó, TP Thanh Hóa luôn xác định không được chủ quan, lơ là trong công tác PCD bệnh. Trong đó, xác định công tác bảo đảm PCD bệnh COVID-19 tại những khu nhà trọ là hết sức quan trọng vì khu vực này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và rất khó quản lý nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt. Theo đó, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn thành phố luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ nâng cao ý thức tự giác phòng dịch; yêu cầu những người ở trọ và người cho thuê thực hiện nghiêm những hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống COVID-19; tổ chức cho chủ nhà trọ ký cam kết PCD COVID-19. Đồng thời, tăng cường rà soát, điều tra nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, thuê trọ trên địa bàn.

Việc quản lý chặt công tác PCD ở các nhà trọ đã và đang góp phần đưa công tác PCD của tỉnh được giữ nghiêm ở mức cao nhất. Đồng thời, giúp các nhà máy yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống của người lao động, góp phần tiến hành “mục tiêu kép”, vừa phòng dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Thời gian tới, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để công nhân tại các khu nhà trọ tích cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp PCD; thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền, thể hiện trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt