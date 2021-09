Phong toả tạm thời các khu dân cư phường Ngọc Trạo và phường Ba Đình,TP Thanh Hóa liên quan đến ca mắc COVID-19

Sau khi ghi nhận trường hợp nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ở phố Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa có liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời và lập chốt các tuyến đường thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo và phường Ba Đình.

Cụ thể, phong tỏa tạm thời phố Thôi Hữu với 58 nhà, 267 nhân khẩu và mở rộng phong tỏa 4 phố (phố 4, 8, 9, 10) và lập chốt các tuyến đường thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo gồm: Chốt 1, Đường Nguyễn Huy Tự và Tân An; chốt 2, Ngã ba Tân An và Ngô Thị Nhậm; chốt 3, Số nhà 70 Thôi Hữu; chốt 4, Ngã tư giao nhau giữa Tân An và Nguyễn Văn Trỗi; chốt 5, Ngã tư Thôi Hữu và Trịnh Khả; chốt 6, số nhà 94 Thôi Hữu – Tân An.

Phong tỏa tạm thời và thành lập 4 chốt thuộc địa bàn phường Ba Đình gồm các nút giao: Lê Hoàn – Lê Phụng Hiểu; Đào Duy Từ - Lê Đình Chinh; Đào Duy Từ - Hàn Thuyên; Lê Phụng Hiểu – Nguyễn Văn Huyên. Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân thuộc các khu vực nêu trên.

Để kiểm soát dịch không lan rộng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa yêu cầu tất cả Nhân dân trên tuyến đường đã phong tỏa “ai ở đâu ở đó”, không di chuyển, không đi ra khỏi nhà, không hoang mang, lo lắng. Nếu có nhu cầu mua bán các đồ dùng thiết yếu liên lạc với các điểm chốt để được trợ giúp.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa kêu gọi mọi người dân tự giác, phát hiện, cung cấp thông tin những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân, vận động họ chủ động đến trạm y tế gần nhất để khai báo y tế hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm y tế TP Thanh Hóa 0889247247 để được hỗ trợ kịp thời.

Tô Hà