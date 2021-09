Phát huy vai trò: “Lá chắn thép” nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã Nghi Sơn, từ ngày 8-7-2021 đến ngày 7-9-2021, trên địa bàn thị xã phát hiện 44 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2, trong đó có 10 trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng; 21 trường hợp phát hiện trong các khu cách ly tập trung và tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn. Ngoài ra, toàn thị xã đang tổ chức cách ly tập trung cho 679 người; tổ chức theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với 1.357 người.

Công an thị xã Nghi Sơn bám chốt kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào địa bàn.

Với phương châm “Quyết liệt, khẩn trương, không lơ là, không chủ quan, không mất cảnh giác, siết chặt kỷ cương trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, ngay sau khi có công văn chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã Nghi Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, ngoài việc phân công, bố trí lực lượng tham gia làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh tại 3 chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh đóng tại Khe Nước Lạnh, xã Hải Hà và tại các tuyến Quốc lộ 1A (cũ) đoạn qua xã Trường Lâm, Công an thị xã Nghi Sơn đã tham mưu và triển khai các biện pháp quản lý, rà soát phân loại các trường hợp có các yếu tố dịch tễ, nhất là những người đi về từ vùng dịch. Lực lượng công an các phường, xã trên địa bàn đã thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà và từng người” để nắm người, nắm hộ, tuyên truyền, vận động hướng dẫn Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối tuân thủ các quy định 5K, phối hợp tổ chức rà soát, truy vết triệt để các trường hợp liên quan đến ca nhiễm SASR-CoV-2.

Công an thị xã đã thành lập 64 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các phường, xã và khu vực giáp ranh. Tại các chốt kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ công an các phường, xã đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực phối hợp với lực lượng y tế, dân phòng, đoàn thanh niên... kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi qua chốt. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng đã phát hiện nhiều trường hợp có yếu tố dịch tễ, từ đó tham mưu cho ban chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã và các lực lượng chức năng kiểm tra theo đúng quy định.

Chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1A (cũ) đoạn qua địa bàn xã Trường Lâm - đây là chốt kiểm soát trọng yếu nằm ở địa bàn giáp ranh với huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An nên lưu lượng người và phương tiện qua chốt khá đông. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, 7 cán bộ công an, quân sự, y tế, thanh niên đã luân phiên mỗi ngày chia 4 ca thường trực bám chốt 24/24h vừa kiểm soát chặt chẽ, đúng quy trình, quy định đối với người và phương tiện qua chốt, vừa hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về khai báo y tế, đo thân nhiệt để rà soát, phát hiện những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao...

Đại úy Nguyễn Xuân Huy, cán bộ Công an xã Trường Lâm cho biết: Hơn 2 tháng qua anh chưa về nhà. Mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra tại chốt. Những hôm trời mưa, quần áo ướt sũng, nhưng không vì thế mà anh và đồng đội giảm tinh thần làm việc. Tuy điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt vẫn ngày đêm bám chốt, bám địa bàn, động viên, khích lệ nhau nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, với mong muốn dịch bệnh sớm qua đi, cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Nghi Sơn nói riêng và các lực lượng chức năng nói chung giúp thị xã ngăn chặn, đẩy lùi nhiều mầm bệnh nguy hiểm xâm nhập vào địa bàn.

Bài và ảnh: Mai Hà (Công an tỉnh)