Những nữ “chiến sĩ áo vàng” trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19

Trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 tại Thanh Hóa thời gian qua, hình ảnh những nữ “chiến sĩ áo vàng” tham gia hỗ trợ các bác sĩ tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ cho người dân các tỉnh phía Nam hồi hương tránh dịch COVID-19; tham gia chương trình “Triệu bữa cơm tấm lòng người xứ Thanh” trao những phần cơm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP Thanh Hóa... đã trở nên khá quen thuộc với đông đảo người dân. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, họ cũng đang mạnh mẽ, hăng hái xung phong, tham gia mọi mặt trận trong cuộc sống để cùng nhau tạo nên những “lá chắn” trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ bà con trở về từ các tỉnh phía Nam tại chốt kiểm soát Khe Nước lạnh (thị xã Nghi Sơn).

Còn nhớ, những ngày đầu tháng 10-2021, hàng nghìn người dân về từ các tỉnh phía Nam hồi hương đã không hề đơn độc, khi trong hành trình về quê và đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa họ luôn nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của đồng bào Thanh Hóa, nhất là sự giúp đỡ trực tiếp từ các nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh. Chỉ đơn giản là những suất cơm nóng, những hộp sữa nhỏ, những ổ bánh ngọt, những chai nước mát... cũng phần nào giúp bà con giảm đi sự mệt nhọc, được sưởi ấm trên hành trình hồi hương. Bên cạnh đó, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Hội Phụ nữ Phòng CSGT cũng đã tham mưu, chủ động phân công hội viên tham gia ngày, đêm cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đón, dẫn 27 đoàn, phát những suất cơm, những phần quà ủng hộ cho hơn 8.000 người dân trên đường trở về quê nhà tránh dịch COVID-19 được an toàn. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lường Thị Thanh Quyết, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Xử lý vi phạm, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng CSGT, Công an tỉnh, chia sẻ: “Là người trực tiếp tham gia hỗ trợ bà con và tận mắt chứng kiến cảnh bà con mình vất vả, khó khăn trên hành trình hồi hương, mình cũng không kìm được cảm xúc. Trong số những người dân trở về, có những cháu bé mới 12 ngày tuổi và 22 ngày tuổi cùng bố, mẹ trở về quê nhà, tôi cùng các thành viên trong đoàn đã hỗ trợ và giúp đỡ các cháu bé và gia đình về quê bình an. Bản thân tôi khi đó chỉ mong rằng dịch bệnh nhanh chóng qua đi để người dân được trở lại cuộc sống bình thường và sống hạnh phúc bên gia đình”.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Hội Phụ nữ Phòng CSGT luôn quan tâm và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại đơn vị, hội luôn chủ động phân công cán bộ, hội viên hàng ngày trực tiếp đo thân nhiệt và ghi thông tin từng người dân đến liên hệ công tác tại khu tiếp dân đơn vị. Tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, cuộc vận động nhằm chung tay phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh như: Phát động mua nông sản ủng hộ bà con nông dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi “Hướng về thành phố mang tên Bác”, Hội đã vận động quyên góp trong hội và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mua 50kg cá khô, 50kg moi khô đóng túi nhỏ để gửi vào ủng hộ Nhân dân miền Nam. Hội đã hỗ trợ 5 triệu đồng mua gạo cho phụ nữ tỉnh Bình Dương; phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh, các đoàn thiện nguyện tỉnh Thanh Hóa trao tặng 7.500 khẩu trang y tế, 120 bộ đồ bảo hộ và 240 kính chắn giọt bắn cho 6 tổ chốt dịch liên ngành do Phòng CSGT làm tổ trưởng. Hội đã tham gia cùng đoàn thiện nguyện Phúc Lâm thực hiện chương trình “Triệu bữa cơm tấm lòng người xứ Thanh”, ngày 4 lượt trao tận tay những phần cơm cho 8 chốt dịch tại TP Thanh Hóa; trao tặng hơn 60.000 khẩu trang y tế, 120 lít nước sát khuẩn, 100 kính chắn giọt bắn, 2.000 găng tay, 30 thùng nước khoáng, 55 thùng sữa cho các tổ chốt dịch, khu cách ly công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, các “bóng hồng” cũng không quản ngại khó khăn, nắng, mưa, dịch, bệnh khi được phân công nhận nhiệm vụ trực chốt để kiểm soát các phương tiện lưu thông hay tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lường Thị Thanh Quyết nhấn mạnh: “Trong đợt dịch bùng phát vừa qua, mặc dù không tham gia trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch trên tuyến đầu như các đồng chí, đồng đội mình, nhưng với nhiệt huyết, sự đồng cảm, sẻ chia, bản thân tôi và các hội viên Hội Phụ nữ Phòng CSGT luôn sát cánh, đồng hành cùng các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch thông qua những hành động cụ thể, những hoạt động thiết thực, qua đó đã nhận được đồng tình, ủng hộ và tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”.

Cũng là người luôn tích cực tham gia, đồng hành và luôn trăn trở với các hoạt động trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thiếu tá Bùi Thanh Hà, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện, Phòng CSGT tỉnh, chia sẻ: “Đối với cán bộ nữ, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, vẫn còn phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ, người mẹ, chăm lo cuộc sống cho gia đình. Nhưng hiểu rõ trọng trách, nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn “Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”, tôi cũng như các cán bộ nữ trong đơn vị luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác chuyên môn và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “Khi tiền tuyến cần - hậu phương sẵn sàng” nhằm động viên các lực lượng tiếp tục quyết tâm, đồng hành cùng chính quyền, Nhân dân đẩy lùi dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh”.

Bài và ảnh: Lê Phượng