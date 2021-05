Nhiều doanh nghiệp tặng quà cho đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thông qua đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng Công an Thanh Hóa tại phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp và các "mạnh thường quân" trong và ngoài tỉnh đã gửi nhiều phần quà như: Khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, lương thực, thực phẩm... cho lực lượng Công an ở những đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong các ngày từ 14 và 15-5-2021 nhiều phần quà, bao gồm: 120.000 khẩu trang y tế, 4.000 chai nước sát khuẩn, 25 máy đo thân nhiệt, 50 kg thịt gà sạch, 20 thùng sữa và 12 triệu đồng tiền mặt đã được trao cho Công an 2 huyện: Nga Sơn và Ngọc Lặc; Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa và Trung tâm bảo trợ xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần và tàn tật 11 huyện miền núi Thanh Hóa với tổng giá trị gần 180 triệu đồng.

Đây là số quà tặng thể hiện tình cảm của các doanh nghiệp Bình Hường (TP Nam Định), Công ty cổ phần Hiền Đức (Hà Nội), Công ty thương mại và dịch vụ địa ốc An Bình (tỉnh Phú Thọ), Công ty cổ phần xây dựng thương mại Hưng Phúc An và Công ty gạch Thành Thắng (Thanh Hóa) dành cho lực lượng Công an, y tế, quân đội... tại các điểm chốt cách ly tập trung, các khu vực ra vào các vùng có dịch, các điểm bảo Bầu cử...

Đây là niềm động viên, khích lệ lực lượng Công an và các các lực lượng chức năng tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid 19 và bảo đảm ANTT cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.

Thái Thanh