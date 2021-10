Ngày 7-10, Thanh Hoá ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, đều trở về từ các tỉnh, thành phía Nam

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 18 giờ ngày 6-10-2021 đến 18 giờ ngày 7-10-2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 4 bệnh nhân mắc COVID-19, đều trở về từ các tỉnh phía Nam và đang được cách ly theo quy định.

Cụ thể, tại huyện Yên Định ghi nhận 2 bệnh nhân là mẹ con (Mẹ sinh năm 1997 và con trai sinh năm 2018) có địa chỉ thôn Vệ Thôn, xã Định Hưng, huyện Yên Định. 2 mẹ con cùng 6 người khác (3 người về Yên Định, 2 người Nghệ An, 1 người Như Xuân và 1 lái xe) thuê xe từ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương về quê và được cách ly tập trung tại Khu cách ly huyện Yên Định. Kết quả xét nghiệm khẳng định bằng RT - PCR của 2 bệnh nhân dương tính SARS-COV-2 ngày 7-10-2021, do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

Tại huyện Nông Cống ghi nhận 2 bệnh nhân là vợ chồng (chồng sinh năm 1993, vợ sinh năm 1998) có địa chỉ thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Nông Cống. 2 vợ chồng thuê xe riêng cùng 4 công dân có địa chỉ tại xã Thăng Long, huyện Nông cống từ Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương ngày 6-10-2021 và được cách ly tại nhà theo quy định.

Những trường hợp đi cùng xe và tiếp xúc với các bệnh nhân trên tiếp tục được cách ly và được Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp theo dõi chặt chẽ.

Hiện cả 4 bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 513 ca mắc COVID-19 cộng dồn; 448 người điều trị khỏi ra viện; 5 ca tử vong; số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai tiêm được hơn 805.000 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 2.447 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Tô Hà