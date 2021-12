Mốc dịch tễ liên quan đến 16 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP Thanh Hoá

Liên quan đến 16 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Cụ thể diễn biến dịch tễ của các ca bệnh:

1. Bệnh nhân Ph.V.D.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1969. Thợ mộc. Nơi đăng ký HKTT: xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc. Nơi ở hiện tại: Phòng trọ số 17, khu nhà trọ ông Hưng Nụ, SN 555 Hàm Nghi, Tổ dân phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Ng.Đ.Th. (An Hưng).

- Hàng ngày BN làm việc tại xưởng gỗ Huy Hoan (54 Bắc Sơn, An Hưng). Tại đây BN tiếp xúc với F0 Ng.Đ.Th. (An Hưng) và 2 người có địa chỉ tại Phú Sơn, An Hưng.

- Ngày 8/12, khoảng 15 giờ BN đi tiêm vắc xin COVID-19 tại Trạm Y tế phường Đông Hương.

- Ngày 14/12, khoảng 9 giờ BN mua thực phẩm tại chợ rau quả Lam Sơn (phường Lam Sơn).

2. Bệnh nhân L.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1982. Địa chỉ: Phố Nguyên Hạnh, phường Đông Lĩnh. Lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: Ấp 2, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Khoảng 8 giờ ngày 16/12, BN cùng chồng và con trai đi từ Ấp 2, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay VJ244, số ghế 38B hạ cánh xuống sân bay Thọ Xuân lúc 13 giờ 30 phút.

- Sau khi xuống sân bay, BN cùng gia đình đi xe taxi Mai Linh (đang truy vết biển số xe và lái xe) về Trạm Y tế phường Đông Lĩnh khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Đông Lĩnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà kể từ ngày 16/11/2021.

3. Bệnh nhân L.H.H.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1984. Cán bộ Phòng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: Số nhà 56/04/675, Tổ dân phố Khối 1, phường Đông Hương. Đã tiêm 2 mũi vacxin AstrZenecca.

- Yếu tố dịch tễ: Là chồng của F0 L.Th.H.Tr.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ F0 L.Th.H.Tr., con F0 L.Gi.H. (học sinh lớp 5A5, trường Tiểu học Minh Khai 1), con (học sinh lớp 2A8, trường Tiểu học Minh Khai 1), bố mẹ vợ, em vợ F0 L.A.T.

- Hàng ngày BN đi làm tại Đại đội số 1, Bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh Thanh Hóa (phường Lam Sơn). Tại đây BN tiếp xúc với các đồng nghiệp.

- Ngày 11/12, khoảng 9 giờ BN cùng vợ F0 L.Th.H.Tr., đến đám cưới tại nhà ông Lê Viết Chính (212B Trần Phú, phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn). Sau đó trên đường về khoảng 11 giờ BN cùng vợ đến đền Cô Chín (Thị xã Bỉm Sơn).

- Ngày 14/12, khoảng 11 giờ BN đi sửa xe ô tô tại ga ra ôtô Tuấn Vân (461 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn).

4. Bệnh nhân L.A.T.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1991. Lao động tự do. Địa chỉ: Số nhà 56/04/675, Tổ dân phố Khối 1, phường Đông Hương. Đã tiêm 2 mũi vacxin AstraZenecca.

- Yếu tố dịch tễ: Là em trai của F0 L.Th.H.Tr.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với chị là F0 L.Th.H.Tr., bố mẹ đẻ, anh rể F0 L.H.H., cháu F0 L.Gi.H. (học sinh lớp 5A5, trường Tiểu học Minh Khai 1), cháu (học sinh lớp 2A8, trường Tiểu học Minh Khai 1).

- Ngày 9/12, khoảng 17 giờ BN đến tiêm vacxin COVID-19 tại trạm Y tế phường Đông Thọ.

- Ngày 11/12, khoảng 16 giờ 50 phút BN đến sân bóng Việt Hùng (26 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương). Tại đây BN tiếp xúc với đội bóng FC Tự Lái.

- Từ ngày 12-16/12, BN khai báo chỉ ở nhà và tiếp xúc với các thành viên trong gia đình.

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

5. Bệnh nhân L.Gi.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2011. Học sinh lớp 5A5, trường tiểu học Minh Khai 1. Địa chỉ: Số nhà 56/04/675, Tổ dân phố Khối 1, phường Đông Hương.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 L.Th.H.Tr.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ là F0 L.Th.H.Tr., bố F0 L.H.H., em (học sinh lớp 2A8, trường Tiểu học Minh Khai 1), ông bà ngoại, cậu F0 L.A.T.

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 5A5 trường tiểu học Minh Khai 1. Tại đây tiếp xúc với cô giáo và các bạn cùng lớp. Buổi trưa, BN về nhà ông bà nội, địa chỉ 131 Trường Thi, phường Trường Thi.

6. Bệnh nhân L.Tr.L.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1960. Địa chỉ: 78 Hạc Thành, phường Điện Biên. Lao động tự do. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Tr.V.S.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với vợ F0 B.Th.Th.Ph., con gái (sinh viên trường FPT, Hà Nội).

- BN sống cùng khu nhà với F0 Tr.V.S., F0 L.Th.Th., F0 L.H.Đ, F0 L.V.Ch.

- Hàng ngày, BN bán hàng nước tại nhà, tiếp xúc với một số khách hàng nhưng không biết tên và địa chỉ.

7. Bệnh nhân B.Th.Th.Ph.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1974. Địa chỉ: 78 Hạc Thành, phường Điện Biên. Lao động tự do. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Vero Cell.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Tr.V.S.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với chồng F0 L.Tr.L., con gái (sinh viên trường FPT, Hà Nội).

- BN sống cùng khu nhà với F0 Tr.V.S., F0 L.Th.Th., F0 L.H.Đ, F0 L.V.Ch.

- Hàng ngày, BN bán hàng nước tại nhà, tiếp xúc với một số khách hàng nhưng không biết tên và địa chỉ.

- Ngày đi cách ly tập trung 14/12/2021.

8. Bệnh nhân L.T.V.; Giới tính: Nam; Năm sinh:1998. Địa chỉ: 78 Hạc Thành, phường Điện Biên. Sinh viên, Lớp K21B Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hồng Đức. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Vero Cell.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Tr.V.S., L.Th.Th.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với bố, mẹ, chị gái.

- BN sống cùng khu nhà với F0 Tr.V.S., F0 L.Th.Th., F0 L.H.Đ, F0 L.V.Ch.

- Vào các buổi chiều ngày 7, 9, 10/12, BN đi thi tại Trường Đại học Hồng Đức. Tại đây BN tiếp xúc với cô giáo và các bạn thi cùng phòng.

- Ngày đi cách ly tập trung 14/12/2021.

9. Bệnh nhân L.Th.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1966. Địa chỉ: 78 Hạc Thành, phường Điện Biên. Lao động tự do. Đã tiêm 2 mũi vắc xin VeroCell.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 Tr.v.S.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với cháu F0 Tr.V.S., chị gái F0 L.Th.Th., cháu F0 L.H.Đ (Trường Cao đẳng Nghề Thanh Hóa), cháu (Trường Cao đẳng Nghề Thanh Hóa), cháu (học sinh lớp 9A, Trường THCS Điện Biên).

- Hàng ngày, BN bán hàng nước tại nhà, tiếp xúc với một số khách hàng nhưng không biết tên và địa chỉ.

- Ngày cách ly tập trung 14/12/2021.

10. Bệnh nhân L.H.Q.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2006. Học sinh lớp 10A3, trường THPT Lương Đắc Bằng. Địa chỉ: Phố 3, phường Long Anh. Đã tiêm 1 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Là con trai của F0 L.H.Th., Đ.Th.Ch.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với bố mẹ F0 L.H.Th., Đ.Th.Ch., em gái F0 L.Đ.Ph.A. (học sinh lớp 4C, trường tiều học Hoằng Long), em gái F0 L.Đ.B.H. (học sinh lớp Chồi 1, trường Mầm non Thanh Xuân Bắc).

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 10A3, trường THPT Lương Đắc Bằng. Tại đây BN tiếp xúc với giáo viên và các bạn cùng lớp.

- Ngày 16/12, khoảng 10 giờ 45 phút BN đổ xăng tại cây xăng Hoằng Minh.

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

11. Bệnh nhân L.Đ.Ph.A.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2012. Học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Hoằng Long. Địa chỉ: Phố 3, phường Long Anh.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 L.H.Th., Đ.Th.Ch.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với bố mẹ F0 L.H.Th., Đ.Th.Ch., anh trai F0 L.H.Q. (Học sinh lớp 10A3, trường THPT Lương Đắc Bằng), em gái F0 L.Đ.B.H. (học sinh lớp Chồi 1, trường Mầm non Thanh Xuân Bắc).

- Hàng ngày BN đi học tại lớp 4C, trường Tiểu học Hoằng Long. Tại đây BN có tiếp xúc với giáo viên và các bạn cùng lớp.

12. Bệnh nhân L.Đ.B.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2019. Học sinh Chồi 1, trường Mầm non Thanh Xuân Bắc. Địa chỉ: Phố 3, phường Long Anh.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 L.H.Th., Đ.Th.Ch.

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với bố mẹ F0 L.H.Th., Đ.Th.Ch., anh trai F0 L.H.Q. (Học sinh lớp 10A3, trường THPT Lương Đắc Bằng), chị gái F0 L.Đ.Ph.A. (Học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Hoằng Long).

- Hàng ngày BN đi học tại lớp Chồi 1, trường Mầm non Thanh Xuân Bắc. Tại đây BN có tiếp xúc với giáo viên và các bạn cùng lớp.

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

13. Bệnh nhân V.Th.L.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1954. Lao động tự do. Địa chỉ: Phố 3, phường Long Anh. Đã tiêm 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là mẹ đẻ của F0 L.H.Th.

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

- Ở nhà BN tiếp xúc thường xuyên với con trai.

- Ngày 9/12/2021 khoảng 9 giờ BN đi tiêm vắc xin COVID-19 tại Trạm Y tế phường Long Anh. Khoảng 10 giờ BN đến chợ Rạm (Long Anh) mua thực phẩm.

14. Bệnh nhân Đ.Th.O.; Giới tính : Nữ; Năm sinh:1974. Địa chỉ: Phố Phượng Đình 1, phường Tào Xuyên. Lao động tự do. Đã tiêm 2 mũi vắc xin Astrazeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của F0 L.Th.L.

- Ở nhà, BN tiếp xúc thường xuyên với chồng, con gái.

- Hàng ngày, khoảng 2 giờ, BN đi lấy hàng tại lò mổ Hà Vinh (Phố 2, Tào Xuyên). Khoảng 7 giờ, BN đi chợ Huyện phường Long Anh bán hàng. Khoảng 15 giờ, BN đi bán hàng tại chợ Khu công nghiệp Hoàng Long.

- Ngày 11/12, khoảng 16 giờ, BN tiếp xúc với mẹ đẻ F0 L.Th.L. (Tào Xuyên). Sau đó đi đưa hàng vào chợ Chớp (Tào Xuyên).

- Ngày 12/12, khoảng 19 giờ 30 phút, BN đi gội đầu tại quán cắt tóc của bà Lê Thị Hồng (Phượng Đình 1, Tào Xuyên).

- Ngày đi cách ly tập trung 17/12/2021.

15. Bệnh nhân Ng.V.H.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1988. Địa chỉ: 15 Lý Thiên Cương, Phố 1, phường Quảng Hưng. Cửa hàng trưởng, Cửa hàng xăng dầu PVoil Hoằng Minh. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Ở nhà BN thường xuyên tiếp xúc với vợ, con gái (học sinh trường Mầm non Happy Home, phường Đông Vệ).

- Hàng ngày BN đi làm tại Cửa hàng xăng dầu PVoil Hoằng Minh (thôn Mỹ Đà, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa). Tại đây, BN tiếp xúc với nhân viên cửa hàng và khách hàng.

- Ngày 4/12, khoảng 9 giờ BN cùng vợ, con về thăm bố mẹ đẻ tại xã Ngư Lộc, Hậu Lộc. Tại đây BN tiếp xúc với ông Sướng, bà Hạnh.

- Ngày 13/12, khoảng 7 giờ 30 phút, BN ăn sáng tại quán Bún bò Huế (bên cạnh chợ Đông Thành).

- Ngày 15/12, khoảng 18 giờ 30 phút, BN ăn cơm cùng ông Doanh, ông Hoàn, ông Thái tại nhà BN.

16. Bệnh nhân Ng.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1987. Địa chỉ: SN 11, Thôn Lê Giang, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa. Công nhân QC, Kho nguyên liệu, Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của F0 L.Th.Gi.

- Hàng ngày, BN đi làm tại bộ phận Kho nguyên liệu, Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam. Theo báo cáo của công ty hàng ngày BN tiếp xúc gần với 5 công nhân.

- Ở nhà, BN tiếp xúc thường xuyên với mẹ đẻ, chồng, con trai (học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Hoằng Đông), con gái (học sinh lớp 2B, trường Tiểu học Hoằng Đông).

- Ngày 11/12, khoảng 13 giờ 30 phút BN tiêm vắc xin tại Công ty. Tại đây BN tiếp xúc với F0 L.Th.Gi.

- Ngày 13/12, khoảng 15 giờ BN tiếp xúc với F0 L.Th.Gi., tại kho nguyên liệu.

Tô Hà