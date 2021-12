Mốc dịch tễ liên quan đến 10 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn TP Thanh Hoá

Liên quan đến 10 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Cụ thể các mốc dịch tễ của các ca bệnh:

1. Bệnh nhân Ph.L.D.L; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2011. Là học sinh lớp 5D, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Địa chỉ: 06B/140 Lê Lai, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

- Ngày đi cách ly tập trung 18-11-2021.

- Yếu tố dịch tễ: Ở cùng phòng với bệnh nhân Ph.Th.Th.Nh. (phụ huynh học sinh L.Nh.U.).

- Kết quả xét nghiệm Realtime PCR 3 lần âm tính; lần 4 dương tính với SARS-CoV-2, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

2. Bệnh nhân Đ.Ng.Gi.B; Giới tính: Nam; Năm sinh: 2011. Là học sinh lớp 5D, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Địa chỉ: 17/605 Hàm Nghi, phường Đông Hương.

- Ngày đi cách ly tập trung 18-11-2021.

- Yếu tố dịch tễ: Ở cùng phòng với bệnh nhân B.V.B.Th và bệnh nhân B.Tr.A.

- Kết quả xét nghiệm Realtime PCR 3 lần âm tính; lần 4 dương tính với SARS-CoV-2, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

3. Bệnh nhân L.Nh.U.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2011. Là học sinh lớp 5D, trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Địa chỉ: 21/27 Phú Thứ Tây, phường Phú Sơn.

- Ngày đi cách ly tập trung 18-11-2021.

- Yếu tố dịch tễ: Ở cùng phòng với mẹ đẻ (bệnh nhân Ph.Th.Th.Nh.).

- Kết quả xét nghiệm Realtime PCR 3 lần âm tính; lần 4 dương tính với SARS-CoV-2, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

4. Bệnh nhân L.Q.Th.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2015. Là học sinh lớp 1B, Trường tiểu học Đông Cương. Địa chỉ: Số nhà 66 đường Định Hoà, phường Đông Cương.

- Yếu tố dịch tễ: Là con gái của bệnh nhân L.Th.Th.

- Ở nhà, bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với bố (Xí nghiệp duy tu thoát nước, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa), mẹ F0 L.Th.Th. (cán bộ, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Thanh Hóa) và chị gái (học sinh lớp 4A2, Trường tiểu học Minh Khai 1).

- Từ ngày 15 đến 26-11, cả lớp 1B nơi bệnh nhân học được nhà trường cho nghỉ học (vì thuộc diện đối tượng F2).

- Ngày 27-11, bệnh nhân đi học tại lớp 1B. Tại đây, tiếp xúc với các cô giáo và các bạn học sinh học cùng.

- Ngày 28-11, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi.

- Từ ngày 29, 30-11, bệnh nhân nghỉ học, ở nhà tiếp xúc với bố, mẹ và chị gái.

- Chiều ngày 30-11, bệnh nhân và chị gái được bố đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

- Từ ngày 1 đến 3-12, bệnh nhân đi học tại lớp 1B. Tại đây tiếp xúc với các cô giáo và các bạn học sinh học cùng.

5. Bệnh nhân Ng.Th.H.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1974. Địa chỉ: SN 14 Nguyên Hồng, phường Tân Sơn. Là thợ may làm việc tại SN 25 Hàn Thuyên, phường Ba Đình. Đã được tiêm 1 mũi vắc xin AstraZeneca

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của bệnh nhân T.Th.Th., Đông Thịnh, Đông Sơn.

- Kết quả xét nghiệm Realtime PCR lần 1 âm tính; lần 2 dương tính với SARS-CoV-2, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

- Hàng ngày bệnh nhân làm thợ may tại SN 25 Hàn Thuyên, phường Ba Đình, tiếp xúc với 4 nhân viên làm cùng có địa chỉ tại: 25/76 Thôi Hữu, Ngọc Trạo; Lai Thành, Đông Hải; Tân Thành, Đông Hải; 04/23 Đàm Xã Tắc, Phú Sơn.

- Ở nhà bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với bố mẹ chồng, chồng và 2 con trai.

- Ngày 24-11, bệnh nhân tiếp xúc với F0 L.Th.Th., xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn tại SN 25 Hàn Thuyên, phường Ba Đình.

- Khoảng 15 giờ, ngày 25-11, bệnh nhân đến đám nạp tài tại SN 81A Đào Duy Từ, phường Ba Đình. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với chủ nhà và 1 người có địa chỉ tại 136 Đào Duy Từ, Ba Đình (hiện đang truy vết tiếp xúc).

- Ngày 26-11, bệnh nhân đi chợ Tây Thành mua rau, tiếp xúc với bà Dương Thị Mùi (09D Phan Huy Ích, Tân Sơn).

- Ngày 28-11, bệnh nhân đo quần áo cho 1 người có địa chỉ tại 27 Nguyên Hồng, Tân Sơn).

- Ngày 29-11, khoảng 10 giờ, bệnh nhân đi mua thuốc tưới cây bên cạnh cổng của khu vực triển lãm cũ (Lê Hoàn, Điện Biên). Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc với 1 người có địa chỉ tại 10/4 Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn). Khoảng 10 giờ 30 phút, đi mua đồ tại cửa hàng Nam Thủy (78 Đào Duy Từ, Ba Đình). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với nhân viên bán hàng có đại chỉ tại 07 Lê Đình Chinh, Ba Đình).

- Ngày đi cách ly tập trung 29-11-2021.

6. Bệnh nhân L.V.T.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1981. Địa chỉ: Phố Trường Sơn, phường Quảng Thịnh, là lao động tự do. Đã tiêm 1 mũi vắc xin AstraZenneca.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của bệnh nhân Ng.Th.H và L.H.M.

- Kết quả xét nghiệm Realtime PCR lần 1 âm tính; lần 2 dương tính với SARS-CoV-2, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

- Ở nhà, bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với mẹ.

- Ngày 26-11, khoảng 21 giờ, bệnh nhân đi cùng F0 L.H.M. đến Hải Tiến, Hoằng Hóa.

- Ngày 27-11, buổi trưa, bệnh nhân ăn cơm tại nhà F0 Ng.Th.H. và L.H.M. Buổi tối khoảng 21 giờ, bệnh nhân đi cùng ông F0 L.H.M. và L.B.H. đến bar Lam Kinh (phường Đông Hương).

- Ngày 28-11, bệnh nhân đến nhà bà Ph.Th.L. (Trường Sơn, Quảng Thịnh). Tại đây bệnh nhân tiếp xúc với 5 người hàng xóm.

- Ngày đi cách ly tập trung 29-11-2021.

7. Bệnh nhân Ph.Tr.K.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1983. Địa chỉ:54/8/71 Lê Lai, khu A tập thể Hồng Đức. Là lao động tự do. Đã được tiêm 1 mũi vắc xin Pfizer.

- Yếu tố dịch tễ: Là F1 của bệnh nhân Ng.Th.H và L.H.M.

- Kết quả xét nghiệm Realtime PCR lần 1 âm tính; lần 2 dương tính với SARS-CoV-2, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

- Ở nhà, bệnh nhân tiếp xúc thường xuyên với bố, mẹ và cháu gái.

- Ngày 25-11, khoảng 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, bệnh nhân cùng vợ chồng F0 Ng.Th.H và L.H.M., ông L.B.H. (Hàm Nghi, Đông Hương) đi ăn cháo lươn tại địa chỉ 76 Ngô Quyền. Khoảng 8 giờ 30 phút đến 10 giờ, bệnh nhân cùng vợ chồng F0 Ng.Th.H và L.H.M., ông L.B.H. (Hàm Nghi, Đông Hương), ông D.V.M. (80 Âu Cơ, Đông Vệ) đi uống cà phê tại quán “Là cà phê Mộc” (địa chỉ 344 Lê Lai, phường Đông Sơn).

- Buổi tối ngày 26-11, bệnh nhân đến địa chỉ 20B, phố Tây Ga, phường Phú Sơn đón ông C.V.Th., đến phòng 412, tầng 4, Bệnh viện Thanh Hà. Tại đây bệnh nhân khai báo không vào phòng 412, chỉ nghe điện thoại ngoài hành lang, sau đó có việc đột xuất đi về.

- Trưa ngày 28-11, bệnh nhân đến Trung tâm Medlatec (12-14 Phạm Ngũ Lão, phường Đông Sơn) làm xét nghiệm COVID-19.

- Ngày đi cách ly tập trung 29-11-2021.

8. Bệnh nhân Đ.T.M.; Giới tính: Nam; Năm sinh: 1995. Địa chỉ: SN 04/79 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ. Là Công nhân. Nơi cư trú trước khi về địa phương: Công ty Minh Nguyên đường D2, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin AstraZeneca.

- Khoảng 9 giờ sáng ngày 1-12, bệnh nhân đi xe Grap từ Công ty Minh Nguyên đường D2, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đến bến xe Miền Đông, đi xe khách, trên xe có 3 hành khách và 2 lái xe (đang truy vết nhà xe). Bệnh nhân xuống xe ở Big C và đi xe taxi (đang truy vết hãng xe) về nhà tại 04/79 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ.

- Sáng ngày 3-12, bệnh nhân nhờ cô ruột ra Trạm Y tế phường Đông Thọ khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đông Thọ đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày 3-12-2021.

9. Bệnh nhân L.Th.M.Th.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 2018. Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị 2, xã Hoằng Quang. Nơi cư trú trước khi về địa phương: 36/15 khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tinh Bình Dương.

- Kết quả xét nghiệm Realtime PCR lần 1 âm tính; lần 2 dương tính với SARS-CoV-2, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

- Khoảng 9 giờ 10 phút sáng ngày 30-11, bệnh nhân cùng mẹ và anh trai đi xe taxi từ 36/15 khu phố Đông B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến Sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay VJ 240 ghế 40C khởi hành lúc 11 giờ 45 phút và hạ cánh xuống Sân bay Thọ Xuân lúc 14 giờ 30 phút.

- Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân cùng mẹ và anh trai đi xe taxi (đang truy vết hãng xe và lái xe) về Trạm Y tế xã Hoằng Quang khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Hoằng Quang đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày 30-11-2021.

10. Bệnh nhân Tr.Th.Q.; Giới tính: Nữ; Năm sinh: 1965. Địa chỉ: Phố Thịnh Vạn, phường Quảng Thịnh. Là lao động tự do. Nơi cư trú trước khi về địa phương: 14/4B, Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Vero Cell.

- Kết quả xét nghiệm Realtime PCR lần 1 âm tính; lần 2 dương tính với SARS-CoV-2, do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện.

- Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28-11, bệnh nhân được con trai chở bằng xe máy đi từ 14/4B, Khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến Sân bay Tân Sơn Nhất, đi máy bay VN 1278, số ghế 33D hạ cánh xuống Sân bay Thọ Xuân lúc 10 giờ 00 phút.

- Sau khi xuống sân bay, bệnh nhân đi xe trung chuyển của phòng vé (đang truy vết nhà xe) về Trạm Y tế phường Quảng Thịnh khai báo y tế. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Quảng Thịnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế 7 ngày tại nhà kể từ ngày 28-112021.

Tô Hà