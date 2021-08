Không nên đi xe máy, ô tô tự phát về quê trong mùa dịch COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp với số lượng ca mắc bệnh tăng nhanh, cùng với đó tình trạng người dân từ các tỉnh phía Nam cũng như các địa phương khác trở về quê Thanh Hoá để tránh dịch đang có xu hướng ngày càng tăng, trong đó có tình trạng tự phát đi xe máy, ô tô về quê. Điều này khiến công tác phòng chống dịch trở nên khó kiểm soát và gây ra nhiều hệ lụy.

Thanh Hoá chủ động cơ sở vật chất ở các khu cách ly, thiết bị y tế để cách ly người từ tỉnh ngoài về phòng chống dịch COVID-19.

Theo thống kê, hiện Thanh Hoá có 314.782 người đang sinh sống, lao động, học tập ở các địa phương khác trong cả nước. Khi làn sóng dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4, nhiều người không có việc làm, đời sống khó khăn nên có nguyện vọng trở về quê, khoảng 31.024 người (dự kiến trong 3 ngày tới có 3.712 người, trong 7 ngày tới 5.292 người…). Đây là nguyện vọng chính đáng của người dân khi tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. Tuy nhiên người dân cũng phải cân nhắc, bình tĩnh và hợp tác với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khuyến cáo “5K” của ngành Y tế; khi trở về địa phương cần thực hiện khai báo y tế trung thực để địa phương nắm bắt, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, về từ tỉnh Bình Dương được chuyển về Bệnh viện Phổi Thanh Hoá cách ly, điều trị.

Tối 28-7, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 6 trường hợp từ tỉnh ngoài về Thanh Hoá có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 trường hợp tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn đi xe máy từ phường Tam Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương về; 4 trường hợp (trong nhóm 15 người) có địa chỉ thường trú tại xã Thăng Bình, huyện Nống Cống thuê 3 xe ô tô từ TP Hồ Chí Minh trở về Thanh Hoá. Rất may, các trường hợp này khi về địa phương đã đến trạm y tế để khai báo y tế, địa phương tổ chức cách ly tập trung ngay nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Tuy vậy, trong những ngày qua, việc một số người dân tự phát đi về quê bằng xe máy, ô tô, dẫn đến khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, có trường hợp về không hợp tác với cơ quan chức năng để làm xét nghiệm, cách ly theo quy định. Điều này sẽ khiến cho công tác phòng chống khó kiểm soát và nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hiện, Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch đón công dân tỉnh Thanh Hóa từ TP Hồ Chí Minh có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19. Theo đó, đợt 1 sẽ tổ chức 2 chuyến bay (1 chuyến bay vào ngày 5-8-2021 và 1 chuyến bay vào ngày 6-8-2021), mỗi chuyến bay 190 công dân. Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa hiện đang tạm trú tại TP Hồ Chí Minh (có đơn đăng ký về tỉnh Thanh Hóa, được Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh thẩm định và UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt, đáp ứng các quy định xét nghiệm về y tế bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, theo quy định); ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn là lao động tự do mất việc làm; người già trên 65 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em dưới 15 tuổi thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ mang thai thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn; người bị mắc kẹt do thăm thân, đi công tác.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã có phương án chuẩn bị cơ sở vật chất ở các khu cách ly, thiết bị y tế để đón bà con về quê trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên sẽ có sự cân nhắc, tính toán khoa học để vừa giảm tải cho các tỉnh phía Nam vừa bảo đảm đời sống cho người dân và kiểm soát, phòng dịch an toàn. Do vậy, mọi người hãy bình tĩnh, suy xét thấu đáo mọi tình huống có thể xảy ra trước khi hành động để bảo đảm an toàn cho chính mình, gia đình, người thân và xã hội.

Tô Hà