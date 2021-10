Huyện Triệu Sơn quyết tâm giữ vững “vùng xanh”

Xác định không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng là điều kiện tiên quyết để địa phương hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, do đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, nhằm giữ vững “vùng xanh”.

Lãnh đạo huyện Triệu Sơn tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu cách ly tập trung.

Huyện Triệu Sơn giáp với nhiều huyện như, Nông Cống, Như Thanh, Đông Sơn, Thường Xuân; có tuyến Quốc lộ 47C và các đường tỉnh 514, 517... đi qua; con em sinh sống và làm việc tại các tỉnh khác tương đối lớn (23.264 người), cho nên đây là một trong những địa phương có nguy cơ cao. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Triệu Sơn đã quán triệt nguyên tắc chỉ đạo: “chống dịch như chống giặc”, với phương châm “chủ động, kiên quyết phòng dịch”.

Trong đợt dịch lần thứ 4 bùng phát, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc, từ tổ chức cách ly, xét nghiệm, truy vết, đến đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân trong khu cách ly; tổ chức các chốt kiểm soát vào huyện... Huyện đã nhanh chóng thành lập 5 chốt kiểm soát tại Quốc lộ 47C đoạn giáp ranh với huyện Nông Cống; đường tỉnh 517 đoạn Cầu V10 thuộc xã Đồng Tiến; đường tỉnh 517 cầu Nỏ Hẻn thuộc xã Đồng Lợi; cầu Lâm Nghiệp xã Triệu Thành; đường liên huyện Triệu Sơn đi xã Xuân Du (Như Thanh). UBND các xã Đồng Lợi, Khuyến Nông, Đồng Thắng, Dân Lý, thị trấn Nưa đã thành lập 12 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các tuyến đường liên xã, các cửa ngõ, khu vực giáp ranh ra, vào địa bàn các xã. Các tổ giám sát cộng đồng, các chốt kiểm soát dịch hoạt động tích cực, hiệu quả.

Tại thị trấn Nưa - địa bàn giáp ranh với huyện Nông Cống, khi huyện Nông Cống ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng và thực hiện Chỉ thị 16, địa phương chủ động thành lập chốt kiểm soát cùng với các chốt kiểm soát của huyện tại các điểm giáp ranh với huyện, xã khác. Địa phương cũng chủ động rà soát con em đang lao động, học tập tại các tỉnh, thành trong cả nước để phối hợp cùng các gia đình tuyên truyền, vận động “ai ở đâu ở đó”. Đối với trường hợp có nhu cầu về thì phải báo địa phương để thực hiện cách ly y tế. Tổ giám sát cộng đồng quản lý, theo dõi chặt chẽ người đi – đến địa bàn. Hay, tại xã Đồng Lợi, khi thực hiện truy vết các trường hợp liên quan đến ca bệnh ở Nông Cống, xuất hiện các trường hợp test nhanh cho kết quả dương tính với SASR-CoV-2. Nhưng sau khi test bằng phương pháp RT-PCR đã cho kết quả âm tính với SASR-CoV-2. Tuy vậy, với phương châm “phòng hơn chống”, huyện đã nhanh chóng phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Đồng Lợi; khoanh vùng, truy vết, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cách ly của các trường hợp trên cũng như của người dân cho đến khi tình hình ổn định.

Tính đến thời điểm này huyện Triệu Sơn chưa ghi nhận ca F0 trong cộng đồng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Từ đầu năm đến 30-9, toàn huyện có 14.207 người về/đến địa phương liên quan đến dịch bệnh COVID-19 phải áp dụng biện pháp cách ly, theo dõi y tế. Cụ thể, 81 trường hợp cách ly tại bệnh viện; 1.020 người cách ly tập trung; 13.165 người cách ly tại nhà. Huyện ghi nhận 7 ca F0 trong khu cách ly. Các lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết 65 trường hợp F1 và 908 trường hợp F2.

Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2021, huyện đã tổ chức 7 đợt tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, với 14.328 người tiêm mũi 1 (9,68% dân số trên 18 tuổi) và 2.975 người tiêm mũi 2 (chiếm 2,01 % dân số trên 18 tuổi). Test kháng nguyên tầm soát cho 25.513 người là đối tượng có nguy cơ cao như, ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; người làm việc tại các khu cách ly tập trung, chốt kiểm dịch, cán bộ, công chức viên chức... và 1.647 người tại các chợ.

Để có được kết quả trên, cùng với việc thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, phải nói đến sự vào cuộc tích cực của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ công an, quân đội, tình nguyện viên, các tổ phản ứng nhanh, tổ giám sát cộng đồng... Cùng với đó, là vai trò quan trọng của MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị – xã hội. Ngoài trách nhiệm chung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương, biện pháp chống dịch, mỗi đoàn thể đảm nhận thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của hội. Như, hội cựu chiến binh trực tiếp tham gia vào tổ giám sát cộng đồng, cùng với các lực lượng tuần tra và trực các chốt kiểm soát. Hội LHPN tham gia nấu các bữa ăn cho các chốt kiểm soát và khu cách ly tập trung. Đoàn thanh niên chịu trách nhiệm tuyên truyền lưu động; tham gia nấu ăn hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch; dọn dẹp các khu cách ly tập trung...

Đồng thời, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, MTTQ đã phối hợp với các địa phương, cơ quan trên địa bàn kêu gọi, huy động cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp, xã hội hóa các nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến 24-9-2021, huyện đã vận động được 3,363 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Nhờ nỗ lực giữ vững “vùng xanh” nên trong 9 tháng năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Triệu Sơn tiếp tục phát triển. Nhiều chỉ tiêu của huyện tăng so với cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 15.120 tỷ đồng, tăng 14,83% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.764,5 tỷ đồng, tăng 3,78% so với cùng kỳ, bằng 86,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đạt 5.977,8 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.512 tỷ đồng. Thu ngân sách ước đạt 392,2 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư phát triển đạt 2.251,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển tiến tích cực. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường... được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Nổi bật, công tác xây dựng nông thôn mới đạt và vượt kế hoạch. Trong 9 tháng năm 2021 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã được công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tính đến ngày 30-9, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 31/32 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện cơ bản hoàn thành 9/9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện.

Thời điểm này các địa phương đang tiếp nhận công dân từ các tỉnh phía Nam trở về, nguy cơ bùng phát và lây lan ra cộng đồng nếu cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và Nhân dân lơ là, chủ quan. Do đó, huyện xác định tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giữ vững “vùng xanh” để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Thùy Linh