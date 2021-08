Huyện Thọ Xuân: Nâng cấp độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống COVID-19

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, huyện Thọ Xuân tập trung nâng cấp độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Huyện Thọ Xuân thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID - 19 do đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm trưởng ban. Thành lập các Tiểu ban gồm: Tiểu ban truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly và điều trị; Tiểu ban An sinh xã hội, việc làm, đảm bảo lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường; Tiểu ban đảm bảo cơ sở vật chất và các mặt hàng thiết yếu; Tiểu ban huy động xã hội hoá các nguồn lực và đảm bảo hậu cần; Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin; Tiểu ban an ninh trật tự và quản lý công dân. Xây dựng kịch bản cho các cấp độ diễn biến dịch để chủ động ứng phó.

Cùng với duy trì các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID - 19, các địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ các đối tượng đang cách ly tại nhà và nắm bắt từ sớm, từ xa các đối tượng từ nơi khác trở về địa phương để thông tin, hướng dẫn đối tượng thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Huyện Thọ Xuân tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung của xã với quy mô 40 giường; Sẵn sàng kích hoạt và đảm bảo các vật tư khác phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Huyện Thọ Xuân cũng đã trưng dụng thành lập khu cách ly tập trung với quy mô 300 giường tại nhà thi đấu Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân, sẵn sàng tiếp nhận các đối tượng cách ly theo quy định. Tập trung cao độ cho công tác truy vết, phân loại các đối tượng theo các thông báo của cơ quan y tế. Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch xét nghiệm tầm soát ở các chợ, công ty, nơi tập trung đông người. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống dịch với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và cụ thể, thiết thực để cảnh bảo người dân không được chủ quan, lơ là, không hoang mang và chủ động, tự giác thực hiện và tham gia công tác phòng, chống dịch. Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch, góp phần cùng cả tỉnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đỗ Duy Nhã