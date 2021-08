(Baothanhhoa.vn) - Trên địa bàn huyện Quan Hóa hiện có 3 chốt kiểm soát do tỉnh chỉ đạo thành lập gồm 1 chốt liên ngành tại xã Phú Thanh và 2 chốt tại khu vực biên giới tại xã Hiền Kiệt. Căn cứ thực tế dịch, bệnh trên địa bàn, huyện Quan Hoá đã chỉ đạo thành lập thêm 5 chốt kiểm soát, trong đó 2 chốt do huyện quản lý, 3 chốt do xã quản lý.

{title} Huyện Quan Hóa lập thêm 5 chốt chốt kiểm soát dịch COVID-19 Trên địa bàn huyện Quan Hóa hiện có 3 chốt kiểm soát do tỉnh chỉ đạo thành lập gồm 1 chốt liên ngành tại xã Phú Thanh và 2 chốt tại khu vực biên giới tại xã Hiền Kiệt. Căn cứ thực tế dịch, bệnh trên địa bàn, huyện Quan Hoá đã chỉ đạo thành lập thêm 5 chốt kiểm soát, trong đó 2 chốt do huyện quản lý, 3 chốt do xã quản lý. Cụ thể: Chốt do huyện quản lý đặt tại bản Chăm, xã Phú Nghiêm kiểm soát từ huyện Bá Thước lên; chốt tại xã Trung Sơn kiểm soát từ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La sang, huyện Mường Lát xuống. Chốt do xã quản lý đặt tại các xã: Phú Sơn, Thành Sơn, Trung Thành để kiểm soát từ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình sang. Đối với các xã chưa lập chốt kiểm soát, giao cho Tổ giám sát cơ động cấp xã, Tổ giám sát cộng đồng thôn, bản tăng cường tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm. Đỗ Lưu

Đỗ Lưu

Từ khóa: Tuần traChỉ đạoCộng đồngQuản lýHòa bìnhKiểm soátGiờ cao điểmMường LátBá ThướcTrung Thành