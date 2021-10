Gia cố “mắt xích” quan trọng phòng, chống dịch COVID–19 trong trạng thái bình thường mới

Tại Thanh Hóa, để tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công “mục tiêu kép, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 402-CV/TU về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách đồng bộ, chi tiết, cụ thể đến từng ngành, từng lĩnh vực, từng chủ thể trong tình hình mới. Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết.

Người dân xuất trình giấy tờ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) vào thời điểm TP Thanh Hóa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Bình thường mới” nhưng không lơ là, chủ quan

TP Thanh Hóa vừa trải qua gần 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Không gian sống, mọi hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt, vui chơi giải trí đều bị hạn chế theo tinh thần: “Ai ở đâu ở đó”, “Nhà nào ở nhà đấy”. Các cơ quan, đơn vị chỉ duy trì 50% tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động; số còn lại làm việc online tại nhà. Những người đã quen với giao lưu, hội nhóm ngậm ngùi bó gối, bày trò chơi với con trẻ... Cả quá trình thực hiện giãn cách ấy, ngoài tâm lý lo lắng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ý thức “ở yên là yêu nước”, là góp phần cùng Đảng, Nhà nước, tỉnh phòng, chống dịch hiệu quả, trong đó, có một phần không nhỏ tâm lý miễn cưỡng, bắt buộc.

Vì lẽ đó, ngay khi có thông tin về việc TP Thanh Hóa ngừng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, sau đó là việc nới lỏng một số hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí..., trên mạng xã hội facebook, nhiều người đã rầm rộ chia sẻ với niềm hân hoan, háo hức: Sắp được trở lại trạng thái “bình thường mới”. Từ khắp mọi ngả đường, TP Thanh Hóa lại tấp nập xe cộ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cắt tóc, gội đầu được đón khách, phục vụ tại chỗ... Những cuộc gọi hẹn hò café, ăn sáng rôm rả. Đám bạn thân í ới nhau trên facebook:

- “Ăn sập” Thanh Hóa nhé!

- Oki, gọi hội...

Nồi nước dùng bốc khói nghi ngút, chủ quán thoăn thoắt đôi tay mà vẫn không phục vụ kịp thực khách. Nhiều người quen biết gặp nhau sau thời gian giãn cách, vui quá mà tay bắt mặt mừng, choàng vai, bá cổ thắm thiết, cười nói hỉ hả. Có nhiều đợt khách đi cả nhóm 4 – 5 người, rôm rả chuyện trò trong lúc chờ đồ ăn. Bước chân vào quán ăn rồi, không lẽ vẫn còn bịt khẩu trang trên miệng? Vậy là, khẩu trang tháo từ ngoài cửa quán hoặc mông đặt xuống ghế rồi là tháo cất đi. Gặp bạn gặp bè, nói vài câu chuyện. Chủ quán lại hỏi khách oder món, cứ hồn nhiên ghé sát mặt nhau, người đọc người ghi chép... Nhóm khách này giao lưu với nhóm khách khác...

Chỉ một vài quan sát trên mạng xã hội, tại các quán ăn sáng, quán café trên địa bàn TP Thanh Hóa những ngày sau giãn cách như thế, để thấy được rằng: Dường như, con người thường rất nhanh quên những điều đáng ra phải nhớ nhưng thường nhớ những điều đáng ra chẳng cần phải bận tâm. Tâm trí con người rất dễ bị kích động nhưng cũng rất dễ xoa dịu. Trong trạng thái “bình thường mới”, khi nhiều hoạt động được nới lỏng cũng đồng nghĩa với việc nhiều người tự cho phép mình buông lỏng tinh thần cảnh giác, ý thức thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện “5K”, quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 14-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, bị lơ là.

Không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh về cơ bản đã được kiểm soát, tình trạng lơ là, chủ quan, buông lỏng mới xuất hiện. Mà kể cả khi tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, phức tạp, nhiều trường hợp đã bị xử phạt do vi phạm quy định phòng, chống dịch. Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến ngày 29–9–2021, Thanh Hóa đã xử phạt 5.135 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền phạt là 7.310.850.000 đồng.

Trong đó, riêng tại TP Thanh Hóa, ngay sau khi có quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng của thành phố đã tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghiêm túc, trách nhiệm, xử lý 3.313 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID–19, vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg với tổng số tiền là 3.759.200.000 đồng.

Cũng như TP Thanh Hóa, huyện Hậu Lộc vừa kết thúc thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Huyện ủy, UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn, hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện cách ly, thành lập các chốt và thực hiện kiểm soát việc ra vào các chốt kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện test nhanh xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho Nhân dân trên địa bàn huyện...

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã làm tốt việc kiểm soát chặt người, phương tiện vào huyện, tập trung kiểm soát người ra vào huyện 24/24 giờ, nhất là xe từ các tỉnh khác đi qua các chốt. Sau thời gian thực hiện giãn cách, tại các chốt, đã thực hiện kiểm tra 820 phương tiện, 990 người. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 83 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19, với số tiền 383 triệu đồng; lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm trong thực hiện giãn cách xã hội; làm việc, yêu cầu gỡ bài viết trên trang mạng facebook và cho ký cam kết không tái phạm đối với 3 trường hợp đăng tải các nội dung sai lệch về tình hình dịch COVID–19...

Nâng cao ý thức người dân

Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo cũng phải thay đổi. Do đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID–19 diễn ra ngày 23–9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh 6 nguyên tắc phải quán triệt, đảm bảo để xây dựng hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, đó là: y tế là trụ cột, là trung tâm; kinh tế là cơ sở, là nền tảng; dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên; vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.

Tại Thanh Hóa, để tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công “mục tiêu kép, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 402-CV/TU về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 một cách đồng bộ, chi tiết, cụ thể đến từng ngành, từng lĩnh vực, từng chủ thể trong tình hình mới. Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa xác định tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có COVID-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo chủ trương, chiến lược mới của Trung ương với 3 chủ thể chính là Nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Nhà nước là chủ thể quản lý, phải đi trước một bước và cấp ủy, chính quyền cơ sở là trọng tâm trong chiến lược phòng, chống dịch mới; Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là “chiến sĩ”, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là “pháo đài” quyết định sự thành công trong phòng, chống dịch. Và có lẽ, ngoài tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức đồng lòng thì vấn đề nêu cao ý thức chính là thành trì cuối cùng, mắt xích đặc biệt quan trọng, vừa tạo sự kết nối bền chặt giữa 3 chủ thể Nhà nước – doanh nghiệp – người dân vừa phát huy vai trò, trách nhiệm của từng chủ thể trong “chuỗi liên kết” này.

Thực tế cho thấy, không phải đến bây giờ, ý thức người dân mới được coi trọng, đánh giá như một trong những “trụ cột” trong phòng, chống dịch mà đó là quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ kể từ khi dịch COVID–19 bùng phát trên đất nước ta. Người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch và chiến thắng dịch bệnh cũng là chiến thắng của Nhân dân. Ý thức của người dân chính là mắt xích đặc biệt quan trọng góp phần làm nên chiến thắng ấy. Do đó, chỉ cần mắt xích ấy bị suy yếu đi, lơi lỏng đi sẽ làm ảnh hưởng đến cả hệ thống, thậm chí phải đối mặt với hậu quả nặng nề, khó lường. Không hề nêu cao quan điểm bởi Việt Nam đã có những bài học xương máu từ vấn đề này.

Bởi vậy, song hành với việc bảo đảm an sinh xã hội, triển khai tiêm vắc-xin trên diện rộng..., các cấp, các ngành cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết nhất để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong phòng, chống dịch bệnh, nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, mỗi người tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K, kể cả những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin; biết tự lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên; không ra ngoài địa bàn tỉnh nếu không thực sự cần thiết; tiếp tục ủng hộ chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn tỉnh nhằm đạt mục tiêu cao nhất... Việc áp dụng các hình thức xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID–19 được xem là biện pháp cuối cùng có tính răn đe, cảnh cáo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID–19.

Bài và ảnh: Thảo Linh