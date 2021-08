Ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 trong các khu cách ly tập trung huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân

Thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết, chiều 4-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 trong các khu cách ly tập trung của huyện Ngọc Lặc và Thọ Xuân. Đây là các công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Tại khu cách ly tập trung xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, quê ở xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân. Ttrước khi về địa phương, bệnh nhân ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 16h ngày 30-7-2021, bệnh nhân cùng vợ di chuyển về ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương bắt taxi về quê. Trước khi về có thông tin cho chính quyền địa phương. Đến khoảng 8h sáng ngày 1-8 về đến đường rẽ vào sân bay Sao Vàng thì được Công an huyện, cán bộ Y tế đón và đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân. Trong suốt quá trình di chuyển, bệnh nhân và những người đi cùng luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, luôn đeo khẩu trang và không tiếp xúc gần với ai. Ngày 3-8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, 11h ngày 4-8 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Thanh Hóa thực hiện.

Tại khu cách ly tập trung cơ sở Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, là công dân trở về từ tỉnh Bình Dương. Trước đó 3 trường hợp đi cùng chuyến xe với bệnh nhân này từ tỉnh Bình Dương về địa phương đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay 4-8.

Như vậy, tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 118 ca mắc COVID-19, trong đó, đã có 24 ca được điều trị khỏi bệnh. Các ca bệnh còn lại đều đang được điều trị ở Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Tô Hà