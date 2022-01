Đồng lòng phòng, chống dịch để mùa xuân an toàn, yên vui

Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những giải pháp quan trọng, linh hoạt, sáng tạo được đề ra theo tình hình thực tế ở mỗi địa phương. Cùng với đó rất cần sự đồng lòng, góp sức và ý thức tự giác của các tầng lớp Nhân dân để dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Thư ngỏ cùng cấp ủy, chính quyền chung tay thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 9.791 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 7.088 người điều trị khỏi bệnh được ra viện; 16 bệnh nhân tử vong. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, tuy nhiên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở một số địa phương đang có diễn biến phức tạp, số lượng ca bệnh dương tính với COVID-19 trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng với nhiều ổ dịch phức tạp. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các trường hợp phát hiện dương tính không chỉ ghi nhận ở người dân trong tỉnh mà xuất hiện ở những người từ các tỉnh, thành phố khác trong cả nước trở về địa phương, tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, nếu không có biện pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức phòng, chống dịch của Nhân dân.

Vừa qua, ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã có thư ngỏ về việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, tại thành phố Thanh Hóa, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố đã có thư ngỏ gửi các các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; Nhân dân thành phố đang sinh sống, học tập, công tác tại các tỉnh thành trong nước và ngoài nước về việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo nội dung thư ngỏ: Để “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết”, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hoá kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, công tác xa quê biết được tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đề nghị các tầng lớp Nhân dân nêu gương, tự giác chấp hành và vận động người thân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa việc đi lại thăm hỏi, chúc tết, liên hoan, gặp mặt và các hoạt động tập trung đông người vì sự an toàn của mình và mọi người. Thực hiện tốt những việc trên chính là góp phần to lớn cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thư ngỏ của Huyện ủy - HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống về việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Không chỉ thành phố Thanh Hóa, huyện Nông Cống cũng là địa phương ban hành thư ngỏ đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Nông Cống; con em Nông Cống đang sinh sống, học tập và công tác tại các tỉnh, thành trong nước và ngoài nước về việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Một trong những nội dung trong thư ngõ nêu rõ: Với phương châm “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết”, Huyện ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực vận động và thông báo cho con em, người thân trong gia đình đang sinh sống, học tập, công tác xa quê được biết tình hình phức tạp của dịch bệnh tại địa phương và tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết, nhất là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngay sau khi thành phố Thanh Hóa, huyện Nông Cống ban hành thư ngỏ, đa số các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn đều đồng thuận ủng hộ và xem đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao ý thức người dân, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng vì một mùa xuân bình an.

Nga Sơn: Công dân từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế, test nhanh

Liên quan đến nội dung công dân phản ánh về việc thời gian qua huyện Nga Sơn bắt buộc tất cả người dân từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương đều phải thực hiện khai báo y tế, test nhanh; Nhiều trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn phải thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Nhiều ý kiến cho rằng, giải pháp của chính quyền địa phương có phần “mạnh tay” đã gây ra nhiều phiền hà, khó khăn cho bà con trong công việc, cuộc sống và trái với Nghị quyết số 128 của Chính phủ cũng như quy định của tỉnh.

Công dân từ các tỉnh, thành khác trở về huyện Nga Sơn đều phải thực hiện khai báo y tế, test nhanh và nhiều trường hợp cách ly tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Q.D

Chiều ngày 7-1, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Hóa điện tử những nội dung liên quan đến vấn đề nêu trên, ông Lê Ngọc Hợp, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn cho biết: Phản ánh của công dân về việc huyện Nga Sơn yêu cầu công dân từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương phải thực hiện khai báo y tế, test nhanh và nhiều trường hợp phải cách ly y tế tại nhà 14 ngày là đúng. Đây là một trong những giải pháp cao hơn mà huyện Nga sơn thực hiện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, không để dịch phát sinh ra cộng đồng. Đến thời điểm này, các biện pháp chống dịch của huyện là không sai so với quy định. Đặc biệt huyện đều bám sát theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh với phương châm áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo của Kế hoạch số 4399 ngày 5-11-2021 của tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; Kế hoạch 289/KH-UBND ngày 23-12-2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Lê Ngọc Hợp trao đổi về nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Lê Ngọc Hợp cho biết: Nga Sơn là cửa ngõ Đông Bắc của Thanh Hóa giáp ranh với các tỉnh phía Bắc, đặc biệt Ninh Bình; ổ dịch Bỉm Sơn; ổ dịch Hà Trung; ổ dịch Hậu Lộc… Hiện nay giao thương giữa các huyện lớn, thường xuyên, liên tục, người dân Nga Sơn ở các vùng dịch ngoài tỉnh rất nhiều. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng 16.000 người về địa phương từ 27-4 đến nay. Trước tình hình trên, nếu huyện không có biện pháp cao hơn thì nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Trước tình hình trên, huyện Nga Sơn vận động các trường hợp về địa phương tự nguyện cách ly tại nhà 14 ngày. Tất cả các trường hợp theo chỉ đạo của huyện thống nhất chung là khi nào vận động người dân tự nguyện cách ly 14 ngày thì mới ra quyết định cách ly. Áp dụng đối với các trường hợp về địa phương lâu dài, về quê ăn tết. Còn các trường hợp về địa phương trong thời gian ngắn chỉ bắt buộc khai báo y tế, tets nhanh. Tất cả các trường hợp trở về, nếu cách ly tập trung ở huyện thì huyện hỗ trợ chi phí cách ly tập trung từ ăn, ở, xét nghiệm, còn cách ly tại nhà, địa phương hỗ trợ chi phí xét nghiệm.

Bên cạnh thực hiện biện pháp quản lý người đến và trở về địa phương, huyện thực hiện nghiêm công tác truy vết; hoạt động của tổ giám sát cộng đồng ở thôn. Huyện đã thành lập tổ hỗ trợ truy vết do Công an huyện làm nòng cốt, thẩm định lại truy vết của các địa phương; tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng theo kế hoạch phân bổ của tỉnh. Các chính sách để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, tổ giám sát cộng đồng được huyện chú trọng, động viên kịp thời về vật chất, tinh thần, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng dịch...

“Từ cuối tháng 10 đến nay Nga Sơn không ghi nhận có ca dương tính trong cộng đồng. Gần như tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng, góp phần đạt mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, được người dân phần lớn đồng thuận. Đặc biệt, cao điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện vẫn áp dụng biện pháp khai báo y tế, tets nhanh, cách ly… Tất cả các trường hợp cách ly 14 ngày đều phải được người dân tự nguyện. Tinh thần chung, trước khi làm các biện pháp mạnh như vậy, huy động tất cả hệ thống chính trị, nhất là cấp thôn phải nắm đến từng hộ có con em làm ăn xa, học tập, làm ăn các địa phương khác vận động không trở về địa phương nếu không thực sự cần thiết, nếu về phải cam kết các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương. Tùy theo điều kiện, tình hình diễn biến của dịch bệnh, huyện Nga Sơn sẽ có điều chỉnh cho phù hợp, linh hoạt với tình hình thực tế”, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Lê Ngọc Hợp nói.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Chỉ thị về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm thông điệp 5K; chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để xây dựng và thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tuyên truyền Nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết; kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định.

Ngọc Huấn