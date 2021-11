Đóng cửa tạm thời Siêu thị The City, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định

Chủ tịch UBND huyện Yên Định vừa có thông báo áp dụng đóng cửa tạm thời đối với Siêu thị The City tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, là khu vực có nguy cơ cao để phòng chống dịch COVID-19.

Vào lúc 19h00 ngày 9-11-2021, sau khi nhận được thông tin chính thức từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, thông báo về ca bệnh F0 Phạm Gia Hưng (xã Cẩm Vân, Cẩm Thủy) đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành, huyện Yên Định. Căn cứ xác minh lịch trình di chuyển của ca bệnh F0 nêu trên, khoảng 16h00 ngày 6-11-2021 bệnh nhân cùng bạn cùng phòng trong bệnh viện đi sang Siêu thị The City để chơi và mua sắm.

Để thực hiện việc rà soát, truy vết các công dân, không để bỏ sót các đối tượng F1, F2 có liên quan đến ca bệnh ra cộng đồng. Đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân dân cũng như Doanh nghiệp và đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Yên Định, Chủ tịch UBND huyện thông báo việc áp dụng các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể: Đóng cửa tạm thời đối với Siêu thị The City.

Phạm vi áp dụng đối với toàn bộ khu vực thuộc Siêu thị The City. Thực hiện giãn cách theo cấp mức độ dịch tễ là khu vực có nguy cơ cao nhằm hạn chế tối đa khả năng lây lan của dịch bệnh, kể từ 22 giờ 00 phút ngày 9-11-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND huyện Yên Định yêu cầu toàn thể Cán bộ và Nhân dân trong khu vực thuộc Siêu thị The City tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực chủ động tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Đề nghị Giám đốc Siêu thị The City phối hợp và đồng hành cùng chính quyền và nhân dân huyện Yên Định. Đồng thời đảm bảo những yêu cầu an toàn nhất cho nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể sảy ra trên địa bàn huyện.

Tô Hà