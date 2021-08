Đội mưa làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Bãi Trành

Không quản thời tiết nắng, mưa, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, lực lượng chức năng vẫn hết mình làm nhiệm vụ, kiểm soát chặt người, phương tiện vào tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là từ tỉnh giáp ranh Nghệ An.

Chiều 30-7, ghi nhận tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, mặc dù thời tiết mưa gió, nhưng lực lượng chức năng vẫn thực hiện nghiêm nhiệm vụ.

Chiều 30-7, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Như Xuân đã đến thăm, động viên cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành xã Bãi Trành.

Lực lượng chức năng kiểm tra người và phương tiện vào Thanh Hóa, đặc biệt, đối với các phương tiện từ Nghệ An vào.

Tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện, người ngồi trên xe thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng chức năng lập danh sách các chủ phương tiện, hành khách.

Tài xế thực hiện khai báo lịch trình di chuyển cho lực lượng chức năng và các giấy tờ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 27-7, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 2 ca bệnh COVID-19 tại huyện Quỳnh Lưu. Đây là các ca bệnh được phát hiện tại cơ sở y tế, chưa xác định rõ nguồn lây, là nguy cơ rất cao có thể làm lây lan bệnh vào Thanh Hóa, nhất là tại các địa bàn giáp ranh với tỉnh Nghệ An. Ngày 28-7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Như Xuân đã ban hành công văn gửi ban chỉ đạo phòng, chống dịch các xã Xuân Bình, Bãi Trành, Xuân Hòa, Thanh Quân, Thanh Hòa, Thanh Phong và các đơn vị liên quan đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo nội dung công văn, các chốt kiểm soát dịch tại các địa bàn giáp với tỉnh Nghệ An, kiểm tra, giám sát chặt chẽ những người từ tỉnh Nghệ An vào Thanh Hóa và ngược lại; đảm bảo tất cả những người thường trú ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào tỉnh Thanh Hóa phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-Cov-2 trong vòng 72 giờ, đồng thời phải khai báo y tế.

Từ ngày 27-7, ngoại trừ các trường hợp làm nhiệm vụ quan trọng (có xác nhận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh), vận chuyển cấp cứu, hàng hóa, nguyên vật liệu thiết yếu…); hạn chế tối đa người và phương tiện đi lại giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An để phòng, chống dịch COVID-19.

Tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, số người, phương tiện đi lại giảm so với trước khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trung tá Phan Ngọc Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa, tổ trưởng chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 xã Bãi Trành, huyện Như Xuân cho biết: Qua kiểm tra giám sát các phương tiện, công tác phòng, chống dịch của các chủ phương tiện, hành khách trên xe đều thực hiện tốt các quy định trong phòng, chống dịch. Theo số liệu báo cáo, từ 7h đến 14h ngày 30-7, tổ công tác đã kiểm tra 135 phương tiện, đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế đối với 199 người, không phát hiện trường hợp bất thường, các trường hợp được kiểm tra đều chấp hành các quy định của tổ công tác.

Ngọc Huấn - Thu Thủy