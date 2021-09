Công an TP Sầm Sơn cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID-19

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa đến kiểm tra công tác bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Sầm Sơn.

Sau khi trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu tái định cư khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn và công tác bảo đảm an ninh - trật tự phục vụ việc triển khai xây dựng khu Quảng trường biển Sầm Sơn của tập đoàn Sun Group, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Công an TP. Sầm Sơn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng công an thành phố

Theo báo cáo, Công an TP Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chuẩn bị 10 khu cách ly tập trung để ứng phó với tình hình phức tạp xảy ra; thành lập 8 chốt kiểm soát phòng chống dịch, 3 tổ phản ứng nhanh, 1 chốt kiểm soát khu vực phong toả liên quan đến ca bệnh F0 ở khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn. Tăng cường 140 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch. Từ 30/4 đến nay phát hiện, xử phạt 178 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Dù dịch bệnh trên địa bàn TP. Sầm Sơn cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên đồng chí Phó Giám đốc cũng nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vì thế Công an TP. Sầm Sơn tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, cần phải tiếp tục chủ động, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm không để phát sinh tình hình dịch. Phối hợp tham mưu và làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh - trật tự.

Đình Hợp