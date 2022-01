Chấn chỉnh công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Sở Y tế Thanh Hoá vừa có văn bản về việc chấn chỉnh công tác chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong thời gian gần đây tại cơ sở y tế của một số tỉnh, thành phố có hiện tượng đùn đẩy, từ chối phụ nữ có thai đến khám thai và sinh con, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh trong bối cảnh "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn có cung cấp dịch vụ quản lý thai, khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các hoạt động phòng chống dịch theo quy định; đảm bảo cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sản khoa và trẻ sơ sinh an toàn, liên tục, tránh đứt gẫy chuỗi cung ứng dịch vụ.

Tất cả các cơ sở có cung cấp dịch vụ quản lý thai, khám thai, đỡ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh phải bảo đảm phân luồng và có khu khám bệnh, chăm sóc, điều trị riêng cho phụ nữ có thai là trường hợp F1, trường hợp nghi nhiễm hoặc ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trong trường hợp không thể chuyển đến các cơ sở thu dung điều trị vì lý do chuyên môn.

Tuyệt đối không được đùn đẩy, từ chối khám, chăm sóc phụ nữ có thai khi phát hiện xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2. Trong trường hợp cần thiết, cần tư vấn rõ ràng, phối hợp chuyển thai phụ, trẻ sơ sinh tới cơ sở điều trị phù hợp.

Tô Hà