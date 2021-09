Bệnh nhân cần chúng tôi, TP Hồ Chí Minh cần chúng tôi

Các nhân viên y tế tận tình chăm sóc cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP HCM

Đó là những dòng nhật ký ghi vội của nữ điều dưỡng viên Nguyễn Thị Tuyết, Khoa nội A, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa trong thời gian làm việc tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 TP Hồ Chí Minh, Chị Tuyết là thành viên trong đoàn công tác gồm 59 y, bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh Thanh Hóa lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 13–7–2021. Được biết, ngoài chị Tuyết, gia đình chị còn có 2 người khác cũng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Đó là Thượng úy Nguyễn Văn Thuận (anh trai chị Tuyết), hiện công tác ở Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP Thủ Đức, tham gia trực ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch, làm án tử vong chưa rõ liên quan đến dịch bệnh COVID-19; em Nguyễn Văn Hưng, sinh viên năm cuối của Trường Đại học An ninh Nhân dân (TP Hồ Chí Minh) tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại TP Thủ Đức. “Khi biết cả 3 người con đều tham gia tuyến đầu chống dịch, bố mẹ mình rất lo lắng. Riêng mình, khi đăng ký tình nguyện tham gia đoàn công tác hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19, đã giấu gia đình, đến ngày lên đường mới báo cho bố mẹ biết. Dẫu lo lắng, thấp thỏm không yên nhưng bố mẹ hiểu trách nhiệm, ý nghĩa công việc của chúng mình nên bố mẹ đã động viên cả ba anh em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và an toàn trở về” – chị Tuyết tâm sự.