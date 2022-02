Bảo vệ, chăm sóc trẻ trong đại dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, trẻ em được xem là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cần được xã hội đặc biệt quan tâm chăm sóc, bảo vệ. Bởi vậy, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã dành nhiều nguồn lực, chung tay chăm lo, để trẻ em được bảo đảm mọi quyền lợi, trong đó có quyền được bảo vệ tính mạng, được chăm sóc sức khỏe, được học tập...

Các em học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Điển hình như để chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi do cha mẹ tử vong vì COVID-19, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã triển khai sâu rộng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, gắn với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Kể từ khi phát động chương trình, đến nay, các cấp hội, nhà hảo tâm đã đăng ký trao tặng khoảng 24.600 suất quà, với tổng trị giá 7,35 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 632 trẻ mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Từ những việc làm nhân văn sâu sắc, các em nhỏ như được tiếp thêm hơi ấm từ tình thương, sự chia sẻ, chăm sóc, để có thể học tập, vượt qua khó khăn trước đại dịch.

Tại huyện Thường Xuân, các cấp hội LHPN trên địa bàn đã tổ chức nấu các bữa cơm, tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho khu cách ly tập trung, chia sẻ khó khăn với hộ gia đình, các cháu nhỏ có bố mẹ bị mắc kẹt tại các vùng dịch chưa thể về quê. Tiêu biểu như phụ nữ các xã: Xuân Dương, Lương Sơn, Yên Nhân, Luận Thành... tặng hàng trăm kính chống giọt bắn cho các em học sinh, tặng nhu yếu phẩm cho gia đình hội viên, gia đình chính sách, neo đơn khó khăn...

Tại huyện Hoằng Hóa, các cấp bộ đoàn cũng có nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đầy ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Tại các cơ sở đoàn đã triển khai nhiều hoạt động như: “Cắt tóc miễn phí” cho các em thiếu nhi tại các xã Hoằng Trường, Hoằng Châu; trao 1.400 tấm chắn giọt bắn, 1.500 khuy cài khẩu trang cho các em tại xã Hoằng Châu; hoạt động “Rửa xe gây quỹ” và “Bán bánh trung thu gây quỹ” để tặng quà trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn...

Có thể thấy, hoạt động chăm lo, bảo vệ cho trẻ em trước đại dịch COVID-19 đã được các cấp chính quyền, địa phương, tổ chức xã hội, đoàn thể trên khắp địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai sâu rộng, nhằm động viên, hỗ trợ bằng cả vật chất và tinh thần... Ngoài những việc làm thiết thực ở địa phương, Đảng, Nhà nước ta cũng có nhiều chính sách chăm lo cho trẻ em mồ côi, nhất là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ do COVID-19 được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-7-2021. Theo đó, ngoài hỗ trợ về tiền mặt, trẻ mồ côi còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; trẻ em mồ côi nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội được hỗ trợ vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày, sách, vở, đồ dùng học tập và các chi phí khác theo quy định.

Khi trẻ em thuộc các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Các hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại cộng đồng được hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc nuôi dưỡng; được ưu tiên vay vốn, dạy nghề tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ và chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo, yêu cầu các ngành, địa phương cùng vào cuộc để hỗ trợ, chăm sóc trẻ. Theo đó, giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai công tác hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ nhiễm COVID-19 và trẻ bị mồ côi do dịch COVID-19. Trước mắt, đối với trẻ mồ côi do dịch COVID-19, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các ngành, các cấp ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ được chăm sóc thay thế bởi người thân trong gia đình, anh em, họ hàng, hoặc gia đình nhận chăm sóc để trẻ được sống trong môi trường gia đình. Trường hợp trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có người thân hoặc người thân không chăm nuôi, không có gia đình nhận nuôi thì bước cuối cùng mới đưa trẻ về các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng. Đối với việc học của trẻ mồ côi do dịch COVID-19, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục (nơi có học sinh là trẻ mồ côi do COVID-19 theo học) theo dõi, nắm thông tin, hồ sơ riêng của trẻ mồ côi do COVID-19 để quan tâm, vận động nguồn kinh phí hỗ trợ sách vở, đồ dùng, thiết bị phục vụ việc học đầy đủ cho trẻ.

Trường hợp không may mắn, nếu trẻ em mồ côi mắc COVID-19 hoặc phải cách ly tập trung tại các khu cách ly thì ngành y tế phải ưu tiên chăm sóc, điều trị và thực hiện việc hỗ trợ cho trẻ. Đồng thời, triển khai ngay việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19.

Hướng dẫn thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; các cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19; tư vấn, trợ giúp kịp thời đối với trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19 để giúp cho trẻ em giảm bớt sang chấn tâm lý và được hỗ trợ, chăm sóc bằng các hình thức phù hợp.

Trong thời gian tới, phối hợp triển khai chiến dịch hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 mang tên “Em không lẻ loi”, nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ hoặc chăm sóc cho trẻ dài hạn...

Với nhiều biện pháp, chính sách về an sinh xã hội từ Trung ương đến địa phương đã góp phần triển khai kịp thời, hiệu quả những quyền lợi của trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, giúp trẻ em và các đối tượng yếu thế khác vững vàng vượt qua đại dịch COVID-19.

Bài và ảnh: Xuân Minh