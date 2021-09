Bảo đảm công tác tổ chức và quy trình test nhanh sàng lọc SASR-CoV-2 trên địa bàn TP Thanh Hoá

Để bảo đảm đúng quy trình phòng chống lây nhiễm trong việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho Nhân dân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các phường, xã nghiên cứu phương án không tổ chức test tập trung mà có thể đi từng hộ gia đình để test tránh tập trung đông người dễ dẫn đến lây nhiễm chéo dịch bệnh; nếu tổ chức test tập trung, yêu cầu phải bảo đảm giữ khoảng cách giữa người với người tối thiểu 2m và tập trung không quá 20 người tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm.

Ghi nhận của phóng viên sáng 3-9, tại một số phường trên địa bàn TP Thanh Hoá đã thực hiện nghiêm quy định giãn cách khi tổ chức test nhanh.

Cán bộ lấy mẫu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, sát khẩn tay, thay găng tay khi lấy mẫu.

Sáng 3-9, người dân phố Quang Trung 2 được Tổ lấy mẫu đến từng hộ gia đình lấy mẫu làm test nhanh.

Tại đường Lạc Long Quân, phố Nguyễn Sơn, phường Đông Vệ, Tổ lấy mẫu SARS-CoV-2 đã đến các hộ gia đình để tổ chức lấy mẫu.

Chị Bùi Thị Chiều, SN 212 đường Lạc Long Quân, phố Nguyễn Sơn, là giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (TP Thanh Hoá) chia sẻ: Từ sáng sớm, trưởng phố thông báo mọi người ở tại nhà, chờ Tổ lấy mẫu đến từng hộ gia đình lấy mẫu test, tôi thấy cách làm này tiện hơn, an toàn hơn cho người dân so với khi đến tập trung một điểm ở nhà văn hoá. Được test tầm soát cộng đồng tôi rất yên tâm, bởi test tầm soát sẽ sớm phát hiện yếu tố nguy cơ, phát hiện các trường hợp có yếu tố nghi ngờ, từ đó ngành chức năng sẽ có biện pháp kiểm soát dịch bệnh tốt hơn.

Trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Vệ được biết: Thực hiện Kế hoạch số 909/KH-UBND của Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá về việc tổ chức thực hiện test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng dân cư, UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đông Vệ đã triển khai đến các tổ dân phố, thành lập 16 tổ test nhanh tổ chức đến từng hộ gia đình, từng ngõ khu dân cư để test tầm soát cho Nhân dân, không tổ chức tại các điểm Nhà Văn hoá tập trung đông người; riêng đối với các nhà chung cư sẽ đến từng khu nhà, từng tầng, tránh tập trung đông người.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế tại một số điểm tổ chức xét nghiệm tại các phường trên địa bàn thành phố vẫn còn hiện tượng người dân tập trung đông người, việc giữ khoảng cách giữa người với người chưa bảo đảm theo quy định (tối thiểu 2m). Tại điểm tổ chức test nhanh ở phố Bắc Đội Cung, phường Trường Thi sáng 3-9, có rất đông người dân tập trung đến lấy mẫu, không bảo đảm giãn cách.

Tại điểm tổ chức test nhanh ở phố 8, phường Đông Sơn.

Bà Hoàng Thị Hồng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Đông Sơn, cho biết: Công tác chuẩn bị phục vụ cho triển khai test nhanh tầm soát COVID-19 cho cộng đồng đã được phường chuẩn bị chu đáo. Ngay trong sáng 3-9, phường yêu cầu các điểm test nhanh tổ chức thực hiện nghiêm quy định giãn cách bảo đảm công tác phòng chống dịch. Phường cũng tổ chức đội lưu động đi kiểm tra giám sát, nhắc nhở các điểm thực hiện nghiêm quy định giãn cách trong tổ chức thực hiện test nhanh.

Các chuyên gia y tế nhận định, việc không bảo đảm khoảng cách, tập trung đông người lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sẽ khiến nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất cao nếu chẳng may có ca F0 trong số người đến lấy mẫu xét nghiệm. Để bảo đảm an toàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần sự vào cuộc, kiểm tra và giám sát của chính quyền, các lực lượng chức năng để công tác tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đúng kỹ thuật, tuân thủ nghiêm túc các quy định giãn cách, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Tô Hà