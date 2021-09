15 tháng tù giam cho đối tượng chống người thi hành công vụ, vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại huyện Nông Cống

Sáng 14-9, Tòa án Nhân dân huyện Nông Cống đã đưa ra xét xử công khai, theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1993, ở thôn Lạn, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017…

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Nông Cống: Mặc dù biết huyện Nông Cống đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30-8-2021, Nguyễn Văn Bắc vẫn di chuyển từ thị xã Nghi Sơn sang địa bàn huyện Nông Cống. Khi đi qua chốt kiểm soát thuộc địa phận thôn Làng Mật, xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, Bắc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như không chấp hành các thủ tục về phòng chống dịch. Khi lực lượng chức năng yêu cầu vào vị trí quy định để khai báo y tế và lập biên bản, Nguyễn Văn Bắc đã không những không chấp hành mà còn bỏ chạy qua chốt. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Công an viên bán chuyên trách xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống đã đuổi theo thì bị Bắc lấy một thanh luồng dài khoảng 1m bên lề đường tấn công làm đồng chí Thọ bị thương. Các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ, lập biên bản vi phạm và bàn giao đối tượng này cho đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nông Cống xử lý.

Tại Công an huyện Nông Cống, Nguyễn Văn Bắc khai nhận: Do nghiện ma túy nên đã đi từ thị xã Nghi Sơn sang huyện Nông Cống để tìm mua ma túy sử dụng. Khi qua chốt kiểm soát trên địa bàn xã Vạn Thiện thì bị lực lượng Công an yêu cầu dừng lại để khai báo y tế. Sợ bị phát hiện, nên Bắc đã bỏ chạy và dùng thanh luồng tấn công lại lực lượng Công an xã để “thông” chốt.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, trong khi dịch COVID - 19 đang diễn biến phức tạp, bị cáo đã có hành vi vượt chốt kiểm soát và chống người thi hành công vụ, gây nguy hiểm cho xã hội, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian nên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bắc 15 tháng tù giam.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá nói chung và huyện Nông Cống nói riêng đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân ý thức chưa cao, không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Việc Toà án Nhân dân huyện Nông Cống đưa vụ án ‘Chống người thi hành công vụ" của bị cáo Nguyễn Văn Bắc ra xét xử công khai nhằm mục đích để tuyên truyền, giáo dục răn đe và phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhất là hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Bản án 15 tháng tù giam mà Tòa án Nhân dân huyện Nông Cống tuyên phạt giành cho bị cáo Nguyễn Văn Bắc về hành vi chống người thi hành công vụ và vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 là thích đáng. Đây cũng là bài học đắt giá, cảnh tỉnh cho những ai còn có hành vi coi thường pháp luật, không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Việc đưa vụ án ra xét xử công khai theo thủ tục rút gọn đã được 3 ngành: Viện Kiểm sát, Công an và Toà án bàn bạc, xem xét một cách kỹ lưỡng, khẩn trương và đảm bảo tốt nhất các yêu cầu về mặt tố tụng.

Thái Thanh