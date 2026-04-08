Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường nhiều giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2026

Trước dự báo tình hình nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã sớm chuẩn bị và áp dụng nhiều giải pháp về kỹ thuật, vận hành, truyền thông tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Với sự chuẩn bị bài bản cùng tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị quyết tâm giữ vững việc cung cấp điện an toàn, ổn định trong giai đoạn cao điểm năm 2026.

Ngành điện chủ động

Năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài với nền nhiệt tăng cao trên diện rộng. Điều này kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, có thời điểm cao hơn từ 15–20% so với ngày bình thường. Trước áp lực đối với hệ thống điện, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã sớm xây dựng phương án và triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm duy trì nguồn điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ phát triển kinh tế – xã hội cũng như đời sống Nhân dân.

Các giải pháp được triển khai trong bối cảnh ngành điện đang nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cùng các chỉ đạo của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đáng chú ý, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm điện và khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tiên phong lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các trụ sở làm việc của đơn vị trực thuộc.

Hưởng ứng chủ trương này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tiên phong lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở đơn vị. Cụ thể, công ty đã đầu tư 22 hệ thống với đầy đủ các hạng mục gồm tấm pin, bộ inverter và phụ kiện liên quan, tổng công suất đạt 615 kWp. Các công trình được xây dựng tại nhiều đơn vị như Điện lực Hạc Thành, Sầm Sơn, Thạch Thành, Yên Định, Đông Sơn, Ngọc Lặc, Nông Cống, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Cẩm Thủy, Hoằng Hóa, Hà Trung, Lang Chánh, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Thường Xuân, Như Thanh, Bá Thước, Quan Sơn và Nhà khách Điện lực miền Bắc... Toàn bộ các hệ thống dự kiến hoàn thành trước ngày 15/4/2026.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường tuyên truyền đến khách hàng về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Cùng với việc gương mẫu triển khai trong nội bộ, công ty cũng tích cực tuyên truyền, khuyến khích khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà theo đúng định hướng. Tính đến hết tháng 3/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hỗ trợ gần 220 khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất gần 16 MW. Trong đó, nhóm hộ gia đình và cơ sở sản xuất nhỏ chiếm khoảng 93% số lượng (tương đương khoảng 205 hệ thống) với tổng công suất khoảng 4 MW; khối doanh nghiệp và khu công nghiệp chiếm khoảng 7% số lượng (15 hệ thống) nhưng đóng góp tới 75% tổng công suất, tương đương khoảng 12 MW.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa tiên phong đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đưa vào sử dụng hiệu quả trước mùa nắng nóng 2026.

Để tiếp tục thúc đẩy mô hình này và phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, ngày 10/02/2026 CTĐL Thanh Hóa đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 499/CTLT-PCTH phát động trong toàn đơn vị. Theo đó, mục tiêu trong năm 2026 phấn đấu có từ 80% trở lên hộ gia đình cán bộ, công nhân viên tham gia lắp đặt trên tinh thần tự nguyện, gương mẫu và bảo đảm an toàn, hiệu quả; đồng thời toàn bộ hệ thống được đấu nối đúng quy định, tạo tiền đề nâng cao tỷ lệ trong những năm tiếp theo. Đến hết tháng 3/2026, toàn công ty đã có 10 cán bộ, công nhân viên hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm điện trong mùa nắng nóng, ngay từ đầu năm công ty đã ban hành kế hoạch và phổ biến đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc. Theo đó, các đơn vị xây dựng phương án chi tiết theo từng khu vực phụ tải, từng tuyến đường dây và trạm biến áp, đồng thời phân định rõ trách nhiệm cho từng bộ phận và cá nhân. Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng cũng như phương án ứng trực 24/24 giờ được tổ chức nghiêm túc theo phương châm “4 tại chỗ”, qua đó hạn chế tối đa các sự cố chủ quan.

Vài trò xung kích của cán bộ, công nhân ngành điện

Song song với đó, Công ty đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là những công trình chống quá tải và san tải tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và du lịch. Hoạt động sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng lưới điện được thực hiện đồng loạt, kết hợp vệ sinh cách điện và xử lý triệt để các tồn tại trên hệ thống.

Một giải pháp đáng chú ý là việc Công ty đã thành lập đội xung kích kỹ thuật, lực lượng này gồm những cán bộ giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp kiểm tra và khắc phục các tồn tại trên lưới điện tại những đơn vị có chỉ số sự cố và tổn thất điện năng cao. Công việc tập trung vào việc rà soát, xử lý các khiếm khuyết trên đường dây và trạm biến áp, đặc biệt tại những khu vực có điều kiện vận hành phức tạp. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành xử lý toàn bộ tồn tại trước ngày 30/4/2026, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường thông qua việc thành lập các đoàn kiểm tra tại tất cả các Điện lực trực thuộc trước mùa nắng nóng. Các đơn vị cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành như sử dụng flycam và camera nhiệt để phát hiện sớm các nguy cơ mất an toàn trên lưới điện. Công tác điều hành phụ tải được triển khai hiệu quả thông qua chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), với sự phối hợp chặt chẽ của các khách hàng sử dụng điện lớn.

Đồng chí Hoàng Hải – Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ đạo về công tác đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng 2026.

Đánh giá kết quả ba tháng đầu năm 2026, đồng chí Hoàng Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết mặc dù số vụ sự cố đã giảm so với cùng kỳ, song vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung. Vì vậy, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đặt an toàn lao động lên hàng đầu; đồng thời tăng cường phân tích nguyên nhân sự cố và đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp nhằm nâng cao chất lượng vận hành hệ thống điện.

Trước mùa nắng nóng Công ty đã thành lập các đoàn kiểm tra về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, CTĐL Thanh Hóa tăng cường kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc, tập trung vào những nội dung như ghi chỉ số công tơ, phát hành hóa đơn, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách hàng, triển khai chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải (DR) và dự báo nhu cầu sử dụng điện. Những khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, đồng thời chấn chỉnh các tồn tại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, CTĐL Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các nền tảng mạng xã hội, website nội bộ cũng như các hình thức tuyên truyền trực tiếp để đẩy mạnh truyền thông về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện và tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Cán bộ công nhân viên Trung tâm Điều khiển xa Công ty Điện lực Thanh Hóa trong ca trực vận hành.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các giải pháp được triển khai đồng bộ cùng tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tạo nền tảng vững chắc để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng năm 2026, góp phần phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền