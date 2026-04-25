Công ty Điện lực Thanh Hóa diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Ngày 25/4, tại xã Ngọc Lặc, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), xử lý sự cố - An toàn năm 2026. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành; năng lực phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý sự cố lưới điện trong điều kiện thiên tai phức tạp.

Chương trình diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã huy động nhân lực từ các đơn vị Điện lực: Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lang Chánh, Thọ Xuân, Yên Định, Cẩm Thủy và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Thanh Hóa, Trung tâm thí nghiệm điện Thanh Hóa, Xí nghiệp dịch vụ điện lực Thanh Hóa cùng đầy đủ vật tư, phương tiện để tham gia chương trình diễn tập.

Công ty Điện lực Thanh Hóa huy động nhân lực, vật tư tham gia chương trình diễn tập.

Phương tiện chuyên dụng được huy động để tham gia chương trình diễn tập.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu khai mạc chương trình.

Ông Lê Trí Đồng, Trưởng phòng An toàn - Công ty Điện lực Thanh Hóa quán triệt các nội dung trong chương trình diễn tập.

Chương trình diễn tập năm nay được triển khai với 12 tình huống giả định. Theo đó, do ảnh hưởng của giông lốc và mưa lớn làm nước lũ trên các sông khu vực xã Ngọc Lặc dâng cao, đã gây ra lũ lụt các tuyến đường giao thông và gây sự cố đường dây 171E9.21 Ngọc Lặc - 172E9.12 Bá Thước. Đồng thời gây sự cố đường dây 35kV thuộc lộ 372E9.21, lộ 373E9.21, TBA trung gian Ngọc Lặc, đường dây 10kV nhánh rẽ K822 lộ 971 trung gian Ngọc Lặc làm gián đoạn cấp điện, trong đó có các phụ tải quan trọng và phụ tải ưu tiên với các sự cố: mưa bão gây sự cố nổ chì 3 pha cao thế tại TBA thị trấn Ngọc Lặc số 15 thuộc lộ 372E9.21 cần phải thí nghiệm lại MBA trước khi đóng điện; thay MBA 250kVA-35/0,4kV thị trấn Ngọc Lặc số 15 do thí nghiệm không đạt và thay 3 pha cầu chì FCO bị hư hỏng; nổ chì 2 pha FCO-35kV tại TBA trung gian Ngọc Lặc, cần phải thí nghiệm lại MBA trung gian Ngọc Lặc trước khi đóng điện; vỡ sứ tại vị trí cột số 7 đường dây 10kV nhánh rẽ K822 thuộc lộ 971 trung gian Ngọc Lặc; đổ cột số 02 nhánh rẽ Ngọc Lặc 5 thuộc lộ 373E9.21; đứt cáp quang ADSS đường truyền từ Điện lực Ngọc Lặc đi Điện lực Lang Chánh; vỡ 05 bát sứ của chuỗi sứ pha A tại cột số 51 ĐZ 171E9.21 Ngọc Lặc - 172 E9.12 Bá Thước...

Trong các tình huống giả định, các đơn vị phổ biến an toàn lao động và giao nhiệm vụ tại hiện trường.

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai tình huống giả định: Mưa lũ sau hoàn lưu bão gây đổ cột số 02 nhánh rẽ Ngọc Lặc 5 thuộc lộ 373E9.21, do vị trí cột đổ nằm trong khu vực sình lầy, khó khăn trong việc đúc móng, dựng cột bê tông, để khẩn trương cấp điện trở lại cho khách hàng thực hiện dựng cột sắt tạm, lắp xà, sứ.

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai tình huống giả định thay thế cột điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai tình huống giả định thay thế máy biến áp.

Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai tình huống giả định thay thế sứ bị vỡ tại cột.

Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện tình huống giả định sơ cứu công nhân bị gãy tay trong khi đi kiểm tra đường dây sự cố.

Trong các tình huống giả định được đưa ra, với khối lượng công việc lớn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức họp nhận định tình hình, lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Sau khi nhận được chỉ đạo, các đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị để nhanh chóng xử lý sự cố, cấp điện an toàn trở lại, đảm bảo thời gian theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trực tiếp có mặt tại hiện trường kiểm tra và chỉ đạo chương trình diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, buổi diễn tập được triển khai bài bản, đúng yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao khả năng tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai, đồng thời rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện xử lý sự cố, ứng phó kịp thời với mọi tình huống thiên tai, bảo đảm cung cấp điện an toàn ổn định, rút ngắn thời gian mất điện. Ngoài ra, chương trình diễn tập còn luyện tập kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục, bảo đảm an toàn tuyệt đối mà vẫn hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu quả sự cố.

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, yêu cầu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục là nhiệm vụ hết sức quan trọng, qua các chương trình diễn tập được tổ chức hàng năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống do thiên tai gây ra, kịp thời khôi phục hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và sự hài lòng của khách hàng.

Nguyễn Lương