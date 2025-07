Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương triển khai công tác tiêu úng, chống ngập lụt

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 22/7/2025 về việc khẩn trương triển khai công tác tiêu úng, chống ngập lụt.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và hoàn lưu bão số 3, từ ngày 20/7/2025 đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, nhất là khu vực đồng bằng và ven biển, một số nơi đo được lượng mưa lớn như: Trạm khí tượng (KT) Nga Sơn 345mm, KT Sầm Sơn 245mm, TV Cụ Thôn 212mm; mưa lớn đã gây ngập úng 6.349 ha diện tích sản xuất nông nghiệp, ngập lụt nhiều tuyến đường giao thông và các khu dân cư; dự báo trong những ngày tới mưa lớn còn tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, phường khu vực đồng bằng, ven biển, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Triển khai ngay phương án tiêu úng, nhất là tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, khu dân cư, khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông.

2. Chỉ đạo vận hành khẩn cấp, huy động tối đa công suất các trạm bơm tiêu, cống tiêu để tiêu úng và tiêu tháo nước đệm, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa và hoa màu mới gieo trồng bị ngập úng. Chỉ đạo các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, trường hợp có ách tắc dòng chảy phải tổ chức thanh thải ngay để đảm bảo không cản trở việc tiêu thoát nước.

3. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo triển khai ngay các phương án tiêu úng, chống ngập lụt theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực/địa bàn được giao quản lý.

4. Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, thiết bị để vận hành các trạm bơm, cống tiêu và nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu, trục tiêu. Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn cho các trạm bơm tiêu, cống tiêu (vận hành bằng điện) hoạt động.

5. Chủ tịch UBND các xã, phường khu vực đồng bằng, ven biển chỉ đạo lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng có liên quan trên địa bàn triển khai ngay phương án tiêu úng và thanh thải, khơi thông các kênh tiêu, trục tiêu thuộc phạm vi quản lý.

6. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo huy động các lực lượng hỗ trợ chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc khơi thông hệ thống kênh tiêu, trục tiêu đảm bảo tiêu thoát nước khi có đề xuất. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Sở Xây dựng và chính quyền các địa phương thực hiện cảnh báo, hướng dẫn người dân tại các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết.

7. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh được phân công phụ trách các lĩnh vực liên quan và phân công phụ trách các địa phương khu vực đồng bằng, ven biển, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, phường khu vực đồng bằng, ven biển, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

NDS