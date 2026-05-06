Công bố Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn hạng I

Chiều 6/5, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I và đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính hiện đại. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển của bệnh viện nói riêng và ngành y tế Thanh Hóa nói chung trong lĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên sâu, đặc biệt là phòng, chống và điều trị ung thư.

Các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Y tế tặng lẵng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, sở ngành cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc ngành y tế.

ThS.BSCKII Trần Văn Thiết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Được thành lập năm 2017, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa xuất phát điểm còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, bệnh viện đã từng bước phát triển, khẳng định vai trò là cơ sở chuyên khoa ung bướu tuyến tỉnh.

Đến nay, bệnh viện có gần 600 cán bộ, viên chức, người lao động; quy mô hơn 500 giường bệnh; triển khai thường quy trên 8.000 dịch vụ kỹ thuật. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu trước đây chỉ thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương đã được triển khai hiệu quả tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giảm tỷ lệ chuyển tuyến.

Tiêu biểu như các kỹ thuật phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư; phẫu thuật ung thư tiêu hóa, phụ khoa, tiết niệu bằng phương pháp mổ mở và nội soi; ứng dụng dao siêu âm, hệ thống hàn mạch, máy cắt nối tự động trong phẫu thuật.

Bệnh viện cũng đã thực hiện phẫu thuật ung thư đầu mặt cổ, ung thư vú kết hợp tạo hình, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống cho người bệnh.

Trong điều trị, nhiều phương pháp tiên tiến đã được triển khai như điều trị đích, điều trị miễn dịch; can thiệp nút mạch điều trị u gan, u xơ tử cung; ứng dụng y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị.

Ở lĩnh vực cận lâm sàng, bệnh viện làm chủ các kỹ thuật hiện đại như xét nghiệm hóa mô miễn dịch, xét nghiệm sinh học phân tử xác định đột biến gen, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa còn là cơ sở đào tạo thực hành cho nhiều trường đại học, cao đẳng y dược với trình độ đào tạo đa dạng, trong đó có đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp II, góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh và khu vực.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định công nhận Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí bệnh viện hạng I.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn hạng I; các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng bệnh viện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham quan hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính hiện đại của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hoá đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính hiện đại. Hệ thống được đầu tư từ ngân sách tỉnh, với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ xạ trị tiên tiến, cho phép điều trị chính xác khối u, tối ưu hóa liều xạ, hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ cho người bệnh. Phòng máy được thiết kế, xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế; quá trình lắp đặt, hiệu chỉnh và kiểm định thiết bị được thực hiện nghiêm ngặt với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.

Song song với đầu tư trang thiết bị, bệnh viện đã chủ động đào tạo nguồn nhân lực, trong đó đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y học, kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến trung ương, bảo đảm đủ năng lực vận hành hệ thống an toàn, hiệu quả.

Việc đưa hệ thống xạ trị hiện đại vào hoạt động không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị ung thư, mà còn góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, việc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa được công nhận đạt tiêu chuẩn hạng I là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phát triển toàn diện về năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và công tác quản lý. Đây cũng là bước tiến quan trọng của ngành y tế tỉnh trong phát triển lĩnh vực chuyên sâu.

Đồng chí đánh giá cao việc đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính hiện đại, coi đây là một bước đột phá thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm của tỉnh đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị, trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò là bệnh viện chuyên khoa hạng I; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao; tăng cường hợp tác, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, chuyên nghiệp...

Sự kiện công bố đạt chuẩn hạng I và vận hành hệ thống xạ trị hiện đại được đánh giá là bước đột phá, mở ra giai đoạn phát triển mới cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị ung thư.

Tô Hà