Công an tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 11/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh đến các điểm cầu Công an cấp huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, theo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 do lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh trình bày nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tỉnh, Công an Thanh Hóa đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp công tác, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Đại biểu tham dự hội nghị.

An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn được giữ vững ổn định, không xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và hình thành “điểm nóng”; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn luôn được bảo đảm an ninh, an toàn. Tổ chức phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời các loại tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia.

100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý; kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo đúng pháp luật và yêu cầu đề ra. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 26% so với cùng kỳ năm 2023, kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (80,38%); không có tội phạm hoạt động dưới hình thức băng, ổ nhóm. Đấu tranh triệt xóa nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng. Tội phạm về ma túy đã được đấu tranh và kiểm soát hiệu quả. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn được nâng cao. Tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí về số vụ (giảm 3,8%) và số người chết (giảm 28,9%). Tình hình cháy giảm 33% so với cùng kỳ năm 2023. Trật tự công cộng, trật tự đô thị được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Kết quả xử lý vi phạm về TTATGT tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng cường xử phạt nguội góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, phát huy tính tích cực, tự giác của Nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến hoạt đông có hiệu quả và được nhân rộng.

Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an, chuyển đổi số trong Công an Thanh Hoá đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và cải cách hành chính phục vụ Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, y tế được quan tâm tập trung lãnh đạo; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, góp phần phòng ngừa cán bộ chiến sĩ vi phạm, sai phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an Thanh Hóa đã lập thành tích xuất sắc, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba; 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 7 tập thể, 25 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 4 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” giai đoạn 2021 - 2023; 43 tập thể, 58 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 280 tập thể, 682 cá nhân được các Cục nghiệp vụ, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Đỗ Ngọc Dương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho đồng chí Thượng tá Đỗ Ngọc Dương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa; trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” cho 5 cá nhân; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 tập thể, 5 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 11 tập thể.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sau khi quán triệt những nội dung cơ bản Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công an tại hội nghị sơ kết công tác công an toàn quốc 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị Công an trong tỉnh trong 6 tháng qua.

Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo, đề án, phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách bền vững.

Tiếp tục thực hiện đúng quy trình, quy định trong công tác quản lý giam giữ, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh chấn chỉnh các hoạt động cơ bản của công tác công an đi vào thực chất, có chiều sâu. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 118 và Đề án 06...

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị này, các đơn vị khẩn trương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và tập trung chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân để đề ra giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đình Hợp (CTV)