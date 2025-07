Công an Thanh Hóa triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, hiện nay các đơn vị Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai lực lượng, phương án xử lý các tình huống tại chỗ và cơ động có thể xảy ra. Trong đó, tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, duy trì nghiêm túc chế độ thường trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống bão khi có yêu cầu.

Công an xã Cẩm Thạch hỗ trợ Nhân dân khắc phục tình trạng cây gãy đổ do gió lớn.

Riêng lực lượng Công an các xã, phường nhất là địa bàn ven biển, miền núi, chủ động tham mưu, phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, triển khai các phương án phòng, chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để khi bão đổ bộ, gây mưa lớn sẽ có các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện chỉ huy tại chỗ, kịp thời ứng phó, xử lý ngay tại chỗ, không để thiệt hại về người và tài sản.

* Tại phường Sầm Sơn, theo báo cáo của Công an phường, tính đến 7h ngày 21/7, trên địa bàn phường có tổng số 992 tàu thuyền với 3.174 lao động đã về đến bờ và neo đậu tại âu thuyền tránh bão Quảng Tiến an toàn, còn 72 phương tiện với 621 lao động đã vào tránh trú bão tại các bến ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An. Công an phường Sầm Sơn đã lên phương án di dời 182 hộ dân ở ngoài đê Quảng Châu là những điểm dễ bị ngập lụt khi bão lũ xảy ra đến nơi an toàn.

Công an phường Tĩnh Gia kiểm tra công tác phòng, chống bão tại bến đò ngang trên địa bàn.

* Tại phường Tĩnh Gia và Hải Bình, trước đó, ngày 20/7, tại khu neo đậu tàu thuyền thuộc địa phận giáp ranh 2 phường, gần 700 tàu thuyền đã vào vị trí neo đậu an toàn. Công an phường Tĩnh Gia đã chủ động tiến hành kiểm tra các bến đò, bến phà chở khách qua sông, cảnh báo những khu vực nguy hiểm không cho người dân và phương tiện tham gia giao thông đường thủy qua lại.

* Tại xã Cẩm Thạch, theo báo cáo nhanh từ Công an xã, mưa lớn trong 2 ngày 19-20/7 đã làm một số nhà ở của người dân, công sở bị hư hỏng, sản xuất nông nghệp bị ảnh hưởng. Qua thống kê có 5 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều công trình văn hóa, trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng; 5 cột điện hạ thế 0,4kV và 2 cột điện trung áp 22kV bị gãy đổ khiến một số khu vực mất điện cục bộ; nhiều cây xanh bật gốc... Tại khu vực chợ Cẩm Thạch, một phần mái chợ với diện tích trên 100m2 bị sập. Công an xã đã phối hợp với lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và Nhân dân tập trung dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Công an phường Sầm Sơn đến từng nhà dân ngoài đê Quảng Châu vận động di dời đến nơi tránh bão an toàn.

Với tinh thần chủ động và khẩn trương, đến thời điểm này, lực lượng Công an Thanh Hóa đã đồng bộ triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số 3 nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Thái Thanh (CTV)