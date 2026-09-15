Có Sâm nhung đại bổ Tâm Bình: Tự tin đi xa, không lo say xe, mệt mỏi

Chóng mặt, đau đầu, nôn ói, mệt mỏi là biểu hiện chung của những bị say tàu xe. Nhờ tác dụng bồi bổ khí huyết, tăng cường sức khỏe hiệu quả, Sâm nhung đại bổ Tâm Bình đã trở thành “bảo bối” giúp nhiều người thoát khỏi tình trạng say xe, duy trì tỉnh táo, khỏe khoắn suốt hành trình.

“Từng phải đổi việc vì say xe, giờ đây tôi đã tự tin đi xe đường dài”

Di chuyển bằng ô tô là chuyện thường nhật với nhiều người, nhưng với chị Ninh Huyền Trang (38 tuổi, phường Đông Ngạc, Hà Nội) lại là nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều năm.

Chị Trang chia sẻ, chỉ cần nghĩ tới việc ngồi xe, hay vừa bước chân lên ô tô là người đã nôn nao, chóng mặt, đau đầu, toát mồ hôi lạnh rồi nôn ói. Mỗi lần đi xe đều khiến chị mệt mỏi, kiệt sức, phải nằm bẹp giường cả ngày.

Từng làm kiểm toán – công việc đòi hỏi di chuyển liên tục. Nhưng mỗi chuyến công tác là một lần kiệt sức khiến chị không thể làm việc được, buộc chị Trang phải ngậm ngùi từ bỏ đam mê, chuyển sang làm kế toán để hạn chế đi xa.

Không chỉ công việc, mỗi dịp lễ, Tết hay du lịch, chị lại lo lắng: “Không về thăm bố mẹ thì không được mà mỗi lần về thì say xe, mệt mỏi cả ngày, thậm chí sang ngày hôm sau vẫn chưa hết, niềm vui gia đình vì thế mà dang dở”.

Mong muốn thoát khỏi cảnh này, chị Trang thử đủ cách nhưng không hiệu quả. Mẹo dân gian như nhai gừng, ngửi vỏ cam, bánh mỳ... không có tác dụng với người say nặng như chị. Trong khi đó, thuốc tây thì đắng miệng, buồn ngủ, mệt mỏi suốt cả ngày.

Tình cờ, trong chuyến du lịch hè của công ty tại Cửa Lò (Nghệ An). Vừa lên xe được 10 phút, chị Trang đã say, mặt tái xanh nhợt nhạt, buồn nôn rồi gục xuống ghế. Thấy vậy, sếp đi cùng đã cho chị một viên Sâm nhung đại bổ Tâm Bình ngậm thử. “Nhai viên Sâm nhung đại bổ Tâm Bình đến đâu tôi tỉnh táo, khỏe khoắn đến đó. Cảm giác nôn nao, chóng mặt dịu đi nhanh. Suốt chặng đường 300km tôi giữ được sự tỉnh táo, tới Cửa Lò tôi không bị mệt mỏi như mọi khi mà tham gia teambuilding cùng đồng nghiệp hăng say”, chị chia sẻ.

Nhờ có Sâm nhung đại bổ Tâm Bình, chị Trang đã thoát khỏi cảnh say xe, đồng thời cải thiện tình trạng suy ngược mỗi khi công việc căng thẳng.

Cũng kể từ đó, Sâm nhung đại bổ Tâm Bình trở thành “vật bất ly thân” với chị mỗi chuyến đi xa. “Từng phải đổi việc vì say xe, giờ tôi đã tự tin đi xe đường dài mà không lo mệt mỏi, nôn ói. Đặc biệt, duy trì đều đặn mỗi ngày một viên Sâm nhung đại bổ Tâm Bình còn giúp tôi phục hồi thể trạng rất nhanh, không còn uể oải, suy nhược mỗi khi công việc áp lực, căng thẳng”, chị Trang phấn khởi chia sẻ.

“Không còn cảm giác bồng bềnh, tôi khỏe khoắn ngay khi vừa xuống xe”

Không chỉ riêng chị Trang, chị Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, phường Hoàng Mai, Hà Nội) cũng gặp phải tình trạng say xe khi di chuyển đường dài. Chị cho biết, cứ lên ô tô hoặc máy bay là người nôn nao, ù tai, đau đầu dữ dội kèm mệt mỏi. Đỉnh điểm là chuyến du lịch Thái Lan, vừa tới khách sạn chị đã nằm bẹp cả ngày không nhấc được người.

Ám ảnh nhất của chị không chỉ là lúc trên xe mà còn cảm giác mệt mỏi về sau. “Dù xuống xe về nhà nhưng đầu óc vẫn lâng lâng, bồng bềnh, chao đảo như đang trên xe, nó khiến tôi mệt mỏi, ăn ngủ không yên. Vì thế, ai nhắc tới đi xa là tôi sợ”, chị Hiền nhớ lại.

Sử dụng thuốc tây cải thiện say xe khiến chị Hiền mệt mỏi, buồn ngủ cả ngày.

Hiểu rõ tác dụng phụ của thuốc tây khiến người mệt mỏi, đầu óc lơ mơ, buồn ngủ cả ngày nên chị Hiền thường áp dụng mẹo dân gian. Trong chuyến du lịch cùng công ty đợt tháng 6, dù đã trang bị đủ các mẹo nhưng xe vừa lăn bánh thì chị Hiền rơi vào trạng thái đau đầu, nôn nao và phải cầm vội túi bóng “phòng thủ”. May mắn, một đồng nghiệp đã đưa cho chị viên Sâm Nhung Đại Bổ ngậm thử.

“Vừa ngậm vào, vị đắng nhẹ của Sâm át ngay cảm giác buồn nôn. Tôi nhai từ từ rồi nuốt thì thấy máu lưu thông lên não, người tự nhiên tỉnh táo, khỏe khoắn, triệu chứng chóng mặt, đau đầu, nặng gáy giảm rõ rệt. Thấy người không say, tôi chợp mắt ngủ một lúc thì cũng đến nơi”, chị Hiền chia sẻ.

Có Sâm nhung đại bổ Tâm Bình, chị Hiền không còn lo lắng về sức khỏe mỗi khi đi ô tô đường dài.

Điều mà chị Hiền hài lòng là không chỉ cải thiện say xe mà khi về nhà cơ thể khỏe khoắn, ăn được, ngủ được. Chị Hiền vui vẻ nói: “Nhờ viên Sâm nhung đại bổ Tâm Bình mà tôi không còn cảm giác bồng bềnh, đau đầu, người khỏe khoắn ngay khi vừa xuống xe.”

Sâm nhung đại bổ Tâm Bình gồm Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, Nhung hươu, Đông trùng hạ thảo... Sản phẩm hỗ trợ bồi bổ nguyên khí, phục hồi thể lực, cải thiện mệt mỏi, suy nhược, tăng cường miễn dịch... Dùng tốt cho người hay say tàu xe, người cao tuổi, người suy nhược, sau phẫu thuật, đột quỵ. Gọi ngay hotline miễn cước 1800 282885 để được chuyên gia hỗ trợ tư vấn và đặt mua sản phẩm.

Lan Anh (LN)