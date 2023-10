Thanh Hóa có số dịch vụ công trực tuyến cao nhất toàn quốc

Để góp phần nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến cũng như tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị Công an trong tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực cấp căn cước công dân (CCCD).