Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân những cống hiến của nhạc sỹ Hoàng Vân

Tối 24/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cho muôn đời sau” - giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sỹ Hoàng Vân được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Cho muôn đời sau”. (Ảnh: TTXVN phát)

Sự kiện do Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 95 năm ngày sinh nhạc sỹ Hoàng Vân.

Trong không khí trang trọng của chương trình nghệ thuật, đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đã trao Bằng công nhận “Sưu tập của Nhạc sỹ Hoàng Vân” là Di sản tư liệu thế giới cho gia đình nhạc sỹ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cho muôn đời sau” do Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung, Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy đêm nhạc, Kịch bản chương trình do Tiến sỹ Lê Y Linh thực hiện.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sỹ Nhân dân Cồ Huy Hùng (đàn nguyệt), Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bình (đàn bầu), Nghệ sỹ Nhân dân Vương Hà (ngâm thơ), Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương; ca sĩ Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Thành Lê, Bùi Trang, Trần Trang, Trường Linh; nghệ sĩ Trinh Hương (piano), Thư Hương (flute), Ánh Linh (sáo trúc), Quyền Thiện Đắc (saxophone), Nguyễn Minh Tân (accordion), Bình Sơn (piano), nhóm Oplus...

Chương trình giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sỹ Hoàng Vân có chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ngợi ca những tấm gương chiến sỹ, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Những tác phẩm ấy mang đậm âm hưởng của những miền quê hương, đất nước và là những giai điệu trong trẻo những cũng thật hùng tráng mang ký ức và lý tưởng sống của cả thế hệ những người nhạc sỹ, chiến sỹ trên mặt trận văn hóa; là tiếng nói từ trái tim đại diện cho dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Thông qua các tác phẩm, nhạc sỹ Hoàng Vân đã góp phần cùng nhiều thế hệ nhạc sỹ hun đúc tình yêu Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí xây dựng đất nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cho muôn đời sau” gồm 2 chương. Chương I có chủ đề “Hồi tưởng” gồm những tác phẩm chọn lọc, gợi lại những dấu mốc lịch sử đến khát vọng tương lai, được ghi bằng âm thanh cuộc đời của chính nhạc sỹ. Khán giả có cơ hội thưởng thức các tác phẩm “Giao hưởng số II ”, Tưởng niệm (Chương I) của nhạc sỹ Hoàng Vân.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là bản phổ nhạc bài thơ “Cảnh khuya” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do nhạc trưởng Lê Phi Phi khôi phục lại văn bản gốc của tác giả.

Bên cạnh đó là những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng như “Tôi là người thợ lò”, “Người chiến sỹ ấy” , “Bài ca giao thông vận tải” .

Riêng tác phẩm “Quảng Bình quê ta ơi” được làm mới với sự kết hợp giữa tiếng đàn nguyệt của Nghệ sỹ Nhân dân Cồ Huy Hùng cùng Dàn nhạc Giao hưởng, đầy sáng tạo giữa truyền thống và hiện đại.

Chương II “Cho muôn đời sau” - mở ra một không gian tươi sáng và giàu sức sống, thể hiện tinh thần kiến thiết và vẻ đẹp của đất nước thanh bình.

Từ điểm chuyển giao xúc động qua tác phẩm “Hát ru trong đêm pháo hoa” , chương trình đưa người xem đến với ký ức tuổi thơ qua Tổ khúc dành cho thiếu nhi: “Em yêu trường em”, “Con chim vành khuyên”, “Mùa hoa phượng nở” , cùng với đó là những giai điệu trải dài qua những miền quê hương đất nước như: “Tình ca Tây Nguyên”, “Khúc tâm tình người thủy thủ”, “Hát về cây lúa hôm nay”, “Bài ca người Giáo viên nhân dân” ...

Chương trình được khép lại bằng bản mashup “Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau” , như một khúc hoan ca, ngợi ca hòa bình, tình yêu và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Nhạc sỹ Hoàng Vân (1930 -2015) là một trong những tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam. Ông để lại hơn 700 tác phẩm đa dạng ở hình thức, thể loại và hình thức: ca khúc, hợp xướng, nhạc phim, giao hưởng, khí nhạc, nhạc thiếu nhi... một di sản phong phú trong đó có nhiều tác phẩm trở thành biểu tượng văn hóa, song hành cùng đất nước.

Với vốn kiến thức âm nhạc sâu rộng, tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc và lòng yêu nước mãnh liệt, nhạc sỹ Hoàng Vân đã tạo nên những tác phẩm có sức sống trường tồn trong lòng công chúng. Ông được trao tặng Giải thường Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2000.

Ngày 10/4/2025 tại Paris (Pháp), Hội đồng Chấp hành UNESCO đã ghi danh “Sưu tập của Nhạc sỹ Hoàng Vân” của Việt Nam vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới.

Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập về âm nhạc của cá nhân người Việt Nam được ghi danh, đưa tổng số di sản tư liệu của Việt Nam trong Chương trình Ký ức thế giới lên 11, trong đó có 4 Di sản tư liệu thế giới và 7 Di sản tư liệu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ sưu tập tư liệu của nhạc sỹ Hoàng Vân gồm 700 tác phẩm, được sáng tác từ năm 1951 đến năm 2010. Sưu tập này là những tác phẩm phản ánh một trong những bước ngoặt lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam, những biến chuyển của đất nước và đời sống tinh thần của nhân dân qua nhiều thời kỳ.

Với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cổ điển châu Âu và âm nhạc dân tộc, các tác phẩm của ông không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là tư liệu quý báu phục vụ nghiên cứu văn hóa, xã hội và lịch sử âm nhạc Việt Nam./.

Theo TTXVN