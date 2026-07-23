Chuỗi giải đấu bóng đá, pickleball khuấy động mùa hè tại Sun Sports City Ninh Binh

Công viên thể thao đa năng Sun Sports City Ninh Binh của Tập đoàn Sun Group sẽ liên tiếp đăng cai 4 giải đấu bóng đá và pickleball trong tháng 7-8/2026, quy tụ hàng trăm vận động viên, cầu thủ phong trào tham gia tranh tài.

Ấn tượng nhất là Giải Pickleball Sun Sports City lần 1 – Mùa hè rực rỡ với sự tham gia tranh tài của khoảng 128 đội sẽ diễn ra ngày 26/7 tại cụm sân Pickleball Premium đạt tiêu chuẩn quốc tế của Sun Sports City Ninh Binh. Đây là giải pickleball đầu tiên được tổ chức kể từ khi công viên đi vào hoạt động, đánh dấu bước khởi đầu trong việc xây dựng cộng đồng pickleball và khẳng định Sun Sports City Ninh Binh là điểm hẹn hàng đầu miền Bắc của bộ môn thời thượng này.

Công viên thể thao đa năng Sun Sports City Ninh Binh của Tập đoàn Sun Group sẽ liên tiếp đăng cai 4 giải đấu bóng đá và pickleball trong tháng 7-8/2026.

Giải Pickleball Sun Sports City Summer 2026 là giải đấu phong trào dành cho những tín đồ mê pickleball không chuyên, những người mới chơi (newbie). Diễn ra từ 7h đến 17h ngày 26/7, giải đấu gồm 4 nội dung: Đôi Nam Newbie, Đôi Nữ Newbie, Đôi hỗn hợp 4.8 và Đôi hỗn hợp 5.2.

Giải Pickleball Sun Sports City Summer 2026 là giải đấu phong trào dành cho những tín đồ mê pickleball không chuyên, những người mới chơi.

Trong đó, hai nội dung Newbie dành cho các vận động viên đang sinh sống, làm việc tại Ninh Bình; hai nội dung Hỗn hợp được phân chia theo điểm trình nhằm đảm bảo tính cân bằng và cạnh tranh. Mỗi nội dung dự kiến quy tụ 32 đội đăng ký, với tổng quy mô khoảng 128 đội tham gia. Cơ cấu giải thưởng có giá trị cao nhất lên tới 8 triệu đồng cùng cúp vô địch, bên cạnh nhiều phần quà hấp dẫn từ các nhà tài trợ.

Bên cạnh Giải Pickleball Sun Sports City Summer 2026, Sun Sports City Ninh Binh cũng sẽ tổ chức Giải Pickleball bất động sản mở rộng trong khuôn khổ chương trình Site Tour Sun Urban City vào ngày 25/7/2026. Sự kiện dự kiến quy tụ 200-300 khách mời là khách hàng tiềm năng, lãnh đạo và chuyên viên kinh doanh các đại lý bất động sản, cùng khoảng 50 cặp vận động viên tranh tài trên 10 sân pickleball theo thể thức đấu loại trực tiếp. Không chỉ mang đến những màn so tài hấp dẫn giữa các tín đồ pickleball trong giới bất động sản, chương trình còn kết hợp hành trình tham quan đại đô thị bằng xe điện, trải nghiệm hệ tiện ích, workshop, âm nhạc và nhiều hoạt động dành cho mọi lứa tuổi, góp phần tái hiện nhịp sống sôi động, hiện đại và giàu sức sống tại đại đô thị Sun Urban City.

Song song với sức nóng của bộ môn pickleball, những tín đồ của bóng đá phong trào cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng tại hai giải đấu diễn ra trong tháng 7 và 8/2026. Tiêu biểu nhất là HaNam Cup 2026 - giải bóng đá phủi phong trào quy mô lớn sẽ diễn ra từ ngày 21/7 đến 20/8/2026 tại Sun Sports City Ninh Binh. Giải đấu quy tụ 12 đội bóng, chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để lựa chọn các đội xuất sắc bước vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Theo lịch thi đấu, vòng bảng diễn ra từ 21/7- 6/8, vòng tứ kết diễn ra ngày 11-12/8, bán kết ngày 17/8 và trận chung kết diễn ra vào tối 20/8.

Cũng trong thời gian này, Auto Bank Cup Hà Nam 2026, khởi tranh từ 28/7 đến 14/8 tại sân bóng thuộc Sun Sports City Ninh Binh. Giải đấu có sự tham gia của 8 đội bóng đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và ngân hàng, gồm VPBank, Mitsubishi Motors, Thaco Auto, MSB, Tasco Auto, Omoda & Jaecoo, VinFast và Toyota. Các đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn để chọn bốn đội vào bán kết trước khi tranh chức vô địch ở trận chung kết ngày 14/8. Tổng cộng giải đấu có 15 trận đấu, hứa hẹn mang đến nhiều màn so tài hấp dẫn giữa các doanh nghiệp.

Chuỗi giải đấu bóng đá, pickleball khuấy động mùa hè tại Sun Sports City Ninh Binh.

Nhằm lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và tri ân cộng đồng yêu thể thao, Sun Sports City Ninh Binh dịp này tung ra nhiều chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn đến hết ngày 31/12/2026. Theo đó, chương trình “Mua chung siêu rẻ – Chia sẻ niềm vui” giảm tới 40% giá thuê sân theo tháng đối với các bộ môn pickleball, cầu lông, bóng rổ và bóng chuyền. Bên cạnh đó, khách hàng được giảm 30% phí dịch vụ khi sử dụng các sân pickleball (trừ sân VIP/VVIP), cầu lông, bóng rổ và bóng chuyền; ưu đãi không áp dụng đối với sân bóng đá 11 người. Riêng pickleball còn có chương trình “Xé vé đỉnh cao” với gói tập theo tháng chỉ từ 1.000.000 đồng/người hoặc vé lượt chỉ từ 50.000 đồng/người, giúp người chơi dễ dàng duy trì tập luyện, giao lưu và kết nối cộng đồng yêu thể thao.

Với quy mô 22 ha, Sun Sports City Ninh Binh là công viên thể thao đa năng hàng đầu Việt Nam, quy tụ nhiều bộ môn như pickleball, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, tennis và đường chạy bộ ngoài trời. Hệ thống sân bãi được đầu tư đồng bộ, hiện đại đáp ứng nhu cầu tập luyện hằng ngày cũng như tổ chức các giải đấu quy mô lớn.

Sun Sports City Ninh Binh là công viên thể thao đa năng hàng đầu Việt Nam rộng 22ha.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hệ thống sân bãi đạt chuẩn, loạt ưu đãi tri ân cực kỳ hấp dẫn kể từ khi đi vào vận hành, Sun Sports City Ninh Binh còn ghi điểm nhờ vị trí kết nối thuận tiện với hệ sinh thái vui chơi giải trí đẳng cấp tại khu đô thị Sun Urban City. Chỉ trong bán kính di chuyển ngắn, người chơi có thể dễ dàng ghé thăm Công viên nước Sun World Ha Nam để giải nhiệt sau những giờ vận động, hòa mình vào không khí rực rỡ của Quảng trường Thời đại – nơi tổ chức bắn pháo hoa đều đặn vào mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, hay thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn tại sân khấu nhạc nước.

Thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn tại sân khấu nhạc nước tại Quảng trường Thời đại.

Việc Sun Sports City Ninh Binh liên tiếp đăng cai chuỗi 4 giải đấu thể thao lớn chỉ trong vòng 2 tháng không chỉ khẳng định năng lực vận hành chuyên nghiệp cùng chất lượng hạ tầng đẳng cấp, chất lượng, mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược của Sun Group trong việc kiến tạo một “điểm đến” năng động, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng.

Tùng Dương (NL)