Chuẩn bị chu đáo cho khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn

Sáng 15/4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai công tác lễ tân - hậu cần phục vụ Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và TP Sầm Sơn.

Toàn cảnh hội nghị.

Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn dự kiến sẽ diễn ra vào tối 27/4; trọng tâm của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sầm Sơn rực rỡ sắc màu” và màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Lê Văn Tú báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Theo báo cáo của Tiểu ban Lễ tân hậu cần, mọi công tác chuẩn bị cho Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đang được gấp rút triển khai. Đến nay đã hoàn thành việc lập danh sách khách mời, đồng thời thực hiện in và phát hành theo phương án. Trong đó, đối với đại biểu do UBND tỉnh gửi giấy mời sẽ hoàn thành trước ngày 15/4; đại biểu do UBND TP Sầm Sơn gửi giấy mời sẽ hoàn thành trước ngày 18/4. Cùng với đó, các phương án đảm bảo phòng chống dịch; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy; phân luồng giao thông, y tế, chỉnh trang đô thị, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định,... đang được các đơn vị liên quan triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ.

Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn Lương Tất Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành chức năng gồm: Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Điện lực Thanh Hóa... đã báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch và phương án đảm bảo các nhiệm vụ do đơn vị phụ trách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến báo cáo việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ do đơn vị phụ trách.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn là sự kiện văn hóa - du lịch có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho mùa cao điểm du lịch biển hè 2024 của tỉnh Thanh Hoá và TP Sầm Sơn. Đây cũng là dịp để tỉnh Thanh Hoá đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của đất và người xứ Thanh đến với du khách trong nước và quốc tế; mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Sầm Sơn nói riêng. Do vậy, chương trình cần phải được chuẩn bị chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu kết luận hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã cho ý kiến cụ thể đối với từng phần việc liên quan đến công tác lễ tân - hậu cần, trong đó đặc biệt lưu ý đến phương án bảo đảm an ninh - trật tự cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra tại TP Sầm Sơn. Bên cạnh đó, cần tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; an toàn giao thông; đẩy mạnh xây dựng văn hoá, văn minh du lịch,... nhằm tạo chuyển biến tích cực trong ý thức và hành vi của từng người dân trên địa bàn thành phố, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến với Sầm Sơn.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, tạo sức lan toả, thu hút du khách đến với TP Sầm Sơn cũng như du lịch biển hè 2024 của tỉnh Thanh Hóa. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và TP Sầm Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, sát sao đến từng phần việc, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả; mang lại dấu ấn tốt đẹp cho người dân, du khách gần xa.

Hoài Anh