Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc mừng các đơn vị nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Sáng 12/10, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình) nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tặng hoa chúc mừng VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và đoàn công tác đã nghe đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hoá - Ninh Bình báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, từ cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đến các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa...

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hưng báo cáo tình hình hoạt động của hiệp hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân sức khỏe, thành công và tiếp tục có nhiều đóng góp cho quê hương Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết trong sản xuất, kinh doanh; chủ động phối hợp với chính quyền tháo gỡ khó khăn, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, phát triển du lịch và dịch vụ.

Các doanh nghiệp cần gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; chủ động nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để phối hợp giải quyết kịp thời.

Trong đó, cần tập trung vào các “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách, tiếp cận nguồn lực và nguyên vật liệu; tăng cường đối thoại, tham gia góp ý, phản biện chính sách, góp phần cải thiện chất lượng điều hành và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chúc mừng VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp. Đồng thời quan tâm dự báo nhu cầu lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

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